Politikerna oense kring bidrag till Kvinnojouren: ”Skicka en signal att detta är viktigt”

Under 2019 har socialförvaltningen genom anmälningar och ansökningar aktualiserat 25 ärenden i kommunen gällande kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer. Av dessa har fyra personer erhållit öppenvård, åtta personer har placerats i skydd under totalt 639 dygn. Där fanns även fem barn.

Det går att läsa i den motion som socialdemokraterna i januari förra året lämnat till Kommunstyrelsen.

Carina Ödebrink (S) beskriver att man skrev motionen för ungefär 1,5 år sedan, och att läget då såg något annorlunda ut än det gör i dagsläget. Men grunden i vad man i motionen efterlyser står fast även nu, när motionen snart tas upp i Kommunfullmäktige.

– Det är ju ett tag sedan vi skrev den och då var det så att det står att vi ska ha handlingsplaner och att de ska uppdateras och vi ska ha en kartläggning. När vi skrev detta hade handlingsplanen inte blivit uppdaterad sedan 2012 och det var inte gjort någon kartläggning vad jag kan minnas. Jag tror verkligen att socialförvaltningen tar detta på allvar, men det är också viktigt att den politiska ledningen är tydlig med att detta är viktigt och prioriterat, och det är lite det vi efterlyser i motionen också, säger Carina Ödebrink (S).

Socialdemokraterna vill att kommunen ser över sitt ansvar för att stödja kvinnor och barn som drabbas av våld i nära relationer. Bland annat skriver man i motionen att man vill se att kommunen gör en kartläggning av våld mot vuxna och barn i Vaggeryds kommun, att man reviderar handlingsplanen när det gäller mäns våld mot kvinnor tillsammans med andra berörda och intresserade i samhället. Man vill även att kommunfullmäktige och förtroendevalda får ökad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor.

Den fjärde och sista punkten man förslår är att kommunen ska avsätta tio kronor per invånare i bidrag till Kvinnojouren i Värnamo, i enlighet med den överenskommelse man menar finns för hela GGVV-området.

Och det är när man kommer hit åsikterna går isär.

– Kvinnojouren i Värnamo söker bidrag på ungefär 130 tusen kronor men de får 25 tusen av Vaggeryds kommun. Vi hänvisar då till att det skulle ha funnits en överenskommelse för det är så jag fick det till mig. Att det är sagt att varje kommun ska bidra 10 kronor per invånare. Värnamo gör det men det gör ju inte vi, säger Carina Ödebrink.

Bidragen för år 2020 såg ut så här, enligt Carina. Vaggeryd gav 25 000 kronor, Gnosjö 37 500 kronor till Värnamos kvinnojour samt lika mycket till Gislaveds kvinnojour. Värnamo kommun gav totalt 344 280 kronor, vilket då är 10 kronor per kommuninvånare.

– Gnosjö ligger mitt i mellan Gislaved och Värnamo, så de ger halva sitt bidrag till Gislaveds kvinnojour och halva till Värnamos, förklarar Carina.

Gert Jonsson, som är ordförande i Kommunstyrelsen, säger att man väljer att delvis bifalla motionen. Den enda punkt man avslår är den sista, gällande bidrag till Kvinnojouren. Det beror på att man när man remitterade motionen till socialnämnden i september, för att utreda just punkt nummer fyra, fick som svar att en sådan överenskommelse aldrig kom till stånd.

– Det kanske fanns en överenskommelse muntligt men inte skriftligt. I nuläget ligger bidraget på 25 tusen kronor om året, så det står vi fast vid. Det är socialnämndens budget och det har de bedömt är en lämplig summa, säger Gert Jonsson.

De tre första punkterna väljer man dock alltså att bifalla.

– När gäller de tre första satserna säger vi ja. Det görs en hel del arbete där redan så det är bara att bekräfta att det arbete som pågår kan alltid bli bättre, säger Gert Jonsson och fortsätter sedan:

– Det går inte göra något annat för vi jobbar enligt detta redan, det har socialnämnden svarat. Det går ju inte säga nej till motionen där sakerna redan görs. Det är just bidragsdelen vi stannar på.

Ärendet kommer nu att tas upp i Kommunfullmäktige den 21 juni. Gert Jonsson tror att det, likt under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 augusti 2020, även där kommer att bli votering. Under Kommunstyrelsens arbetsutskott röstade Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C) och Thomas Axelsson (KD) för att bifalla Gerts förslag om att avslå punkten om bidrag, medans Kenth Williamsson (S) och Kenneth Åberg (S) röstade för att bifalla samtliga punkter.

– Socialdemokraterna hade en avvikande uppfattning, under voteringen var bara Socialdemokraterna för detta. Det brukar vara så att partierna röstar så som de gjort i Kommunstyrelsen även i Kommunfullmäktige, men man ska inte gå något i förväg, säger Gert Jonsson.