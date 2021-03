Per-Ola Nilsson: Långsiktigt finns bara ett sätt att få mindre inhyrd personal i sjukvården

"Trots pandemin: lägre kostnader för hyrpersonal i Region Jönköpings län under 2020" var rubriken på regionens pressmeddelande. Det där med "trots" är måhända en tankevurpa. Andra källor – som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – pekar i stället ut pandemin som en direkt orsak till att den kostnaden minskade, vilket den gjorde även i riket som helhet.

Dels minskade antalet besök i främst primärvården under pandemin, dels sköts stora mängder planerad vård upp. Samtidigt gick det att få ut mer av befintlig personal tack vare mangrann uppställning och krislägesavtal.

Minskningen i Region Jönköpings län är ett välkommet trendbrott. Trots stort fokus på frågan tycktes kostnaderna skena bortom kontroll under förra årtiondets andra halva. 2018 var årskostnaden uppe över 200 miljoner.

Det är på läkarsidan minskningen sker. Nedgången i länet var 11,5 procent under 2020. Samtidigt fortsätter kostnaderna för att hyra in sjuksköterskor via bemanningsföretag att öka, vilket visar att mycket jobb återstår. Kostnaden för all hyrpersonal var 2,8 procent av den totala personalkostnaden, vilket är bättre än riksgenomsnittet på 3,6 men en god bit från regionens mål på max 2 procent.

Sveriges 21 regioner sätter bland annat sitt hopp till gemensam upphandling av hyrpersonal. Region Jönköpings län håller för sin del på att sjösätta en egen bemanningsenhet.

Det är ett intressant grepp, inte minst då det blir en ny typ av tjänst där regionen kan erbjuda varierade arbetsuppgifter. Det kommer dock att kräva noggrann kontroll om enheten verkligen ska få någon effekt på inhyrning av personal.

Den typen av "vikariepooler" tenderar att väldigt ofta och fort ätas upp av den ordinarie verksamheten. Dess anställda blir insatta på vakanser eller som ersättare för föräldraledigheter och annat – och finns inte att tillgå för att lösa hastigt uppkommen personalbrist.

Hög förekomst av hyrpersonal ses oftast som ett kostnadsproblem. I stället borde det ses som ett kvalitetsproblem. Målet bör inte vara att minska en kostnad utan att i stället lägga pengarna på den egna personalen och få mer kvalitet för dem.

Låg personalomsättning ger kontinuitet och därmed bättre arbetsmiljö och tryggare patienter. Det är särskilt viktigt på områden som primärvården och psykiatrin.

Att regionen återkommande hyr in personal från bemanningsföretag visar att det finns personal som kan arbeta i verksamheten, men att de för ofta inte vill ha regionen som arbetsgivare. Bättre arbetsvillkor och inte minst högre lön är ofta skälet för både sjuksköterskor och läkare som väljer att bli hyrpersonal.

Därför är det en åtgärd som inte ens uttalat har det målet som är enskilt viktigast för att på sikt minska behovet av att hyra in personal till sjukvården. Nämligen regionens satsning på att höja vårdpersonalens löner genom öronmärkta budgetmedel varje år.

God tillgång på egen och nöjd personal är det enda som i längden hjälper om man inte vill behöva hyra sin personal från någon annan.