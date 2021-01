Översvämningen var ett elände för Liselott – men sedan vände det

Det är mysigt inne i stugan. Kaminen sprider en härlig värme i hela huset. Den och sjöutsikten från sovrummet gör att man förstår varför Liselott älskar sin stuga vid Flaten.

– Jag har haft den i elva år och bott i den året runt de senaste sju åren, berättar hon.

Men det var inte länge sedan det var betydligt mindre mysigt i stugan. I början på förra året var Flaten översvämmad och vattnet gick under det pålade huset nästan ända fram till den intillgående väg 152.

– När jag kom hem efter jobbet fick jag ta av mig skorna och rulla upp byxbenen för att gå fram till ytterdörren. Det var iskallt i vattnet! minns Liselott med en rysning.

Hon lade ut lastpallar så hon kunde gå någorlunda torrskodd till sin ytterdörr. Liselott levde under en tid med kluckandet under golvet och rädslan att vattnet skulle strömma in, men det inträffade aldrig. Det som däremot hände var att elsystemet slogs ut.

– Jag blev tvungen att flytta ut i tre månader och ta alla mina grejer med mig, Jag måste hyra tillfällig bostad och förråd till möblerna, för huset måste tömmas helt.

Det kunde ha blivit ännu längre tid. Men vattnet trängde aldrig in i huset eller upp till golven. Undersökningar visar att de är oskadda.

– Jag tror en del bågnat lite, för golven har blivit lite ojämnare. Men jag är glad att det inte blev några skador där. Det hade blivit väldigt jobbigt.

Liselotts erfarenhet av försäkringsbolag är inte den bästa.

– De är inte jättegivmilda. De vill inte hjälpa till mer än de behöver. Men så är det väl alltid.

Även om hon fick ersättning för elsystemet och undersökningar av golvet, fick hon ingenting för förstörda trädgårdsredskap, bland annat röjsågar.

– Vattnet gick upp ända i förrådet och en del saker låg på golvet. Sedan stod min åkgräsklippare utomhus, för jag hade ingenstans där jag kunde köra in den. Så jag fick ingenting för att den förstördes. Förrådet där jag var tvungen att magasinera möbler betalade de bara delvis.

Till det som gick förlorat hörde plankor som Liselott förvarade under huset.

– De bara flöt i väg och försvann. Mina två båtar flöt också iväg. En av dem har jag inte hämtat än, den är hos en granne.

Hon berättar om den tiden som deprimerande. Hon oroade sig för skador på huset, för hur länge hon skulle behöva flytta ut och hur hon skulle klara ekonomin. Dessutom var det en ständig oreda med att flytta möbler och saker inomhus och utomhus.

– Man låg på sängen ibland och kände att man inte vill kliva ur. Men man var ju tvungen.

Men när det var som mörkast, kom en stor ljusglimt. Liselott blev tillsammans med Kalle.

– Vi kände varandra från tidigare, hade träffats på hästtävlingar och så. Men det var först förra året som vi blev ihop. Han kom in i den sämsta perioden i mitt liv och han vände det helt.

Nu tänker paret dra åt Hälsingland, bokstavligt talat. De letar efter ett ställe att bo på i trakten av Bjuråker, nära Delsbo och Ljusdal. Kalle är därifrån och Liselott har förälskat sig i trakten.

– Så det här kommer att återgå till att bli fritidsstuga, eller vad man ska kalla det. Jag kommer ju att behöva åka tillbaka minst en gång i månaden för att hälsa på henne om inte annat.

Hon nickar mot det besökande barnbarnet Nellie, tre och ett halvt år, som glatt hoppar i vattenpölarna och ger farmor Liselott isbitar som hon försäkrar egentligen är kalla pannkakor.

– Så jag kommer inte att sälja huset. Det gör jag aldrig.

Inne i värmen i stugan där köttfärsen puttrar i stekpannan på spisen och Nellie i brist på vattenpölar hoppar i farmors säng, är det svårt att tro att det någonsin funnits ett problem. Men Liselott erkänner att det finns lite oro kvar.

– Lite grann. Samtidigt hände ju inget på alla år innan och de säger det var länge sedan det var en sådan översvämning här. Men jag förstår ju de som säger att huset borde stå på ännu högre pålar. Att ordna det skulle dock bli väldigt dyrt.

Det finns också en avgörande skillnad mot när hon drabbades av översvämningen förra året. Liselott ler mot Kalle.

– Det skulle inte kännas lika jobbigt om det hände igen. För jag skulle inte vara ensam.