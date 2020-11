Över 100 har avlidit av covid-19 – därför dör så många just nu i november, enligt experten

Den första augusti rapporterade det sista dödsfallet vid sjukhusen, efter vårens och sommarens första våg av coronapandemin. Efter en lång period utan dödsfall på sjukhusen har talen börjat stiga igen och det fort.

– Det är förstås allvarligt och sorgligt att så många avlider av covid-19. För att antalet avlidna ska minska krävs att vi minskar smittspridningen i hela samhället, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare på Region Jönköpings län.

Den 7 november rapporterades det första dödsfallet. Den 27 november, 20 dagar senare, är det totalt 15 personer som har avlidit på sjukhus.

Liksom i våras är det främst äldre med underliggande sjukdomar som går bort.

Malin Bengnér berättar att dödstalen avspeglar smittspridningen i samhället ganska väl. När fler smittas blir det fler som läggs in på sjukhus, det blir fler som hamnar på intensivvård och fler som avlider. Att kurvan över antalet smittade går i takt med kurvan över antalet avlidna, pekar på en utbredd spridning i alla åldersgrupper.

– Om smittspridningen skulle se väldigt olika ut i olika åldersgrupper, så skulle dessa kurvor gå i otakt. Men som det ser ut nu finns smittan i hela samhället, säger hon.

För att färre ska avlida måste alltså smittspridningen i stort minska.

– Vi måste få stopp på de vanliga, relativt milda infektionerna för att skydda de som som riskerar att bli allvarligt sjuka. Den som tänker att covid-19 verkar vara en banal infektion som man inte behöver bry sig så mycket om ifall man är ung och frisk, och därmed inte följer de lokala allmänna råden, riskerar i förlängningen inte bara sin egen hälsa utan även många andras hälsa.

Samtidigt finns möjliga tecken på en avplaning i ökningen av antal nya covid-19 fall, säger hon. Men även om det visar sig stämma, kan de som behöver sjukhusvård och de som avlider ändå väntas öka en period innan kurvorna vänder neråt.

– Det är inte nödvändigtvis samma veckor som smittspridningen ligger högst som flest dödsfall inträffar, säger hon.

Aftonbladet har en karta över antal smittade och dödsfall i landet, där det går att jämföra län för län. Under fredagen låg Jönköpings län i topp med 7,5 dödsfall per 100 000 invånare under en två veckors period. Stockholm på andra plats.

– När det gäller dödsfall behöver man se utvecklingen över längre tid för att kunna dra några säkra slutsatser. På totalen ligger Jönköping betydligt lägre än Stockholm per 100 000 invånare när det gäller dödsfall, säger Malin Bengnér.

Från den 25 mars fram till den första augusti rapporterades 96 avlidna på sjukhusen i länet. Merparten var äldre med underliggande sjukdom, men även en person i 30-årsåldern med underliggande sjukdom finns bland de avlidna.

I enstaka fall saknas uppgifter om ålder. Totalt i år har därmed 111 personer avlidit på sjukhusen.

Enligt Folkhälsomyndigheten, som hämtar sina uppgifter från Socialstyrelsen, har 211 personer dött med diagnosen covid-19 i år i Jönköpings län. Deras senaste uppdatering gjordes förra veckan.

Fakta: Avlidna i covid-19 november

Statistiken visar på en hög ålder och underliggande sjukdomar bland de som avlidit hittills. Så här ser den ut från första fallet den 7 november fram till den 27 november:

27/11. En person 81-90 år med underliggande sjukdom

26/11: Två personer. En 61-70 år och en 91-100 år Båda med underliggande sjukdomar.

25/11: En person 81-90 år med underliggande sjukdom.

24/11: En person 71-80 år med underliggande sjukdom.

23/11. En person 71-80 med underliggande sjukdom.

22/11: En person 81-90 år med underliggande sjukdom.

19/11: En person 91-100 år med underliggande sjukdom.

17/11: Två personer. En 81-90 år och en 91-100 år. Båda med underliggande sjukdomar.

16/11: En person 71-80 år med underliggande sjukdom.

12/11: En person 91-100 med underliggande sjukdom.

11/11: En person 91-100 år med underliggande sjukdom.

10/11: En person 51-60 år med underliggande sjukdom.

11/7: En person 81-90 år med underliggande sjukdom.

Källa: Region Jönköpings län