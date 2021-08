Nytt förslag om markfrågorna:”Inte rättvist att tekniska ska behöva ta ansvar för helheten”

Förändringar är att vänta i kommunens organisation från nästa mandatperiod som inleds 2023, när såväl en ny förvaltningsorganisation som nämndsorganisation ska sjösättas. Men redan till januari nästa år föreslås nu att området mark och exploatering flyttas över från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Nämnden ska fram till den 15 oktober få yttra sig om förslaget som lagts fram av kommunstyrelsen.

– Mark- och exploateringsfrågorna är strategiskt viktiga för kommunen, och det är inte riktigt rättvist att ge fritidspolitiker i tekniska nämnden det ansvaret för helheten. Jag tror att kommunstyrelsen har förutsättningar att fatta bättre beslut, men det handlar inte om att tekniska nämnden gjort ett dåligt jobb, säger kommunalråd Anton Sjödell (M).

Till saken hör att tekniska nämnden bara haft ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna sedan 2016. Innan dess låg alla markfrågorna på kommunstyrelsens bord. Förändringen då handlade om att man, i enlighet med den införda styrmodellen, inte ansåg att kommunstyrelsen skulle ha ansvar för den typen av operativ verksamhet.

– Vi har nu provat detta en tid, och känner att vi behöver jobba bättre med de här frågorna i sin helhet. Detta handlar ju om det strategiska politiska ansvaret, hur man sedan väljer att organisera det förvaltningsmässigt bryr vi oss inte så mycket om, säger Anton Sjödell.

Av liknande strategiska skäl föreslås dessutom att nya avdelningen Arbete och utbildning även i fortsättningen ska sorteras under kommunstyrelsen när den nya nämndorganisationen börjar gälla. Enligt ett tidigare beslut skulle avdelningen annars placeras under barn- och utbildningsnämnden. Sedan tidigare är det bestämt att även Fastighet och service hamnar under kommunstyrelsens politiska ansvarsområde.