Nytt fjärrvärmeverk klart redan 2025? ”Annars har vi en olaglig verksamhet”

Inför kommunfullmäktige hade Vaggeryds Energi ansökt om en generell borgen på 280 miljoner kronor för framtida investeringar. I underlaget angavs att investeringsbehovet gällde ett nytt fjärrvärmeverk på Götaström mellan Skillingaryd och Vaggeryd. Frågan ledde till rabalder i fullmäktige där C under ledning av Ulf Abrahamsson ville återremittera frågan. Abrahamsson ansåg att de tre olika investeringsalternativ som förelåg – att bygga nytt fjärrvärmeverk i egen regi, att renovera befintliga pannor eller att köpa värme från Jönköpings Energi och värmeverket på Torsvik – inte hade redovisats tillräckligt ingående för fullmäktige. Därmed gick C emot M, KD och S som förordat fullmäktiges bifall. Efter omröstning återremitterades frågan till kommunstyrelsen som nu har fått i uppdrag att ta fram kalkyler på de tre olika investeringsförslagen, innan fullmäktige fattar beslut om borgen.

Rikard Larsson som är vd för Vaggeryds Energi konstaterar att den politiska frågan måste få ha sin gång, men tycker att man har blandat ihop två helt olika frågor.

– Det här handlar om själva borgensåtagandet. Vad vi sedan kommer att bygga är ett helt annat beslut som fattas vid bolagsstämman.

För Vaggeryds Energi innebär det uppskjutna borgensbeslutet grus i maskineriet.

– Vi har upphandlingar som ska göras. Borgensbeslutet bör därför ske i god tid så att vi vet hur vi ska lösa finansieringsfrågan.

Rikard Larsson bekräftar också att det är just byggnation av ett nytt värmeverk som investeringarna avser.

– År 2025 faller vår befintliga produktionsapparat för åldersstrecket, samtidigt som nya utsläppskrav träder i kraft. Något måste alltså göras. Annars riskerar vi att stå med en olaglig verksamhet som dessutom är underdimensionerad.

Vaggeryds Energis styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om nybyggnation av ett värmeverk då man anser att renovering av befintliga anläggningar inte är ekonomiskt försvarbart.

– Investeringen i ett nytt värmeverk kan göras av affärsmässiga skäl. Vaggeryds Energi tjänar mer pengar på att investera än att göra ingenting. Sedan kan man inte likställa den här typen av investeringar med investeringar som görs med skattemedel. Vi har tydliga styrdokument med lönsamhetskrav att förhålla oss till.

Samarbetet med näringslivet har angetts som ett viktigt skäl till att kommunen ska ha ett eget värmeverk. Det handlar inte bara om att försörja företagen med värme via den nya ledningen, utan också om att industrierna ska kunna leverera ut överskottsvärme i nätet.

Waggeryd Cell har nämnts som en möjlig samarbetspartner. Är det därför som ni diskuterar placering av värmeverket på Götaström?

–Ett pappersbruk har mycket överskottsvärme och det är ganska vanligt att de kopplas till fjärrvärmenätet. Att placera ett fjärrvärmeverk i nära anslutning till en sådan samarbetspartner, till exempel på Götaström, är en rimlig tanke, resonerar Rikard Larsson.

Peter Dahlbom, som är vd för Waggeryd Cell, bekräftar att företaget har haft inledande diskussioner med Vaggeryds Energi men poängterar att man befinner sig i ett mycket tidigt skede:

–Under delar av året så har vi överskottsvärme som eventuellt skulle kunna passa in i ett fjärrvärmenät. Men hur stort det överskottet är, och om det skulle vara användbart det vet vi inte, det måste utredas. Men om energinivåerna stämmer så skulle det kunna finnas en fördel för båda parter.