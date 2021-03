Nytt bostadsinbrott i Gislaved – tog sig in i huset när ägaren sov: "Väldigt ovanligt"

I måndags larmades polisen om tre bostadsinbrott i Gislaveds kommun – och under torsdagen var det dags igen. Den här gången hade tjuven tagit sig in nattetid genom en bakdörr.

– Det är väldigt ovanligt att man bryter sig in under tiden som någon är hemma, säger Håkan Boberg, chef över lokalpolisområdet.