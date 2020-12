Nyår i kulturens värld: Vi tipsar om tre böcker och tre filmer

Vi börjar i böckernas värld, där ett oväntat mord, en döende kvinna och en domedagsbasun finns med i spelet.

1. Garth Risk Hallberg, ”Stad i brand”: Det är nyårsafton 1976 i New York. Snöstorm. Mitt under fyrverkerierna avlossas två pistolskott i Central Park. När en ung kvinna hittas skjuten inleds en utredning som löper åt många håll och knyter samman en samling New York-bor. Här finns musiker och pyrotekniker, lärare och journalister i en tegelsten om kärlek, svek, drömmar och familjer.

2. Selma Lagerlöf, ”Körkarlen”: Det är sorgligt så det förslår när slumsystern Edit ligger för döden på nyårsafton i Selma Lagerlöfs mörka berättelse. Hon ber att få träffa David Holm, som hon har försökt hjälpa genom åren. Han sitter i sin tur och dricker med sina vänner och berättar sägnen om körkarlen, den man som ska tvingas köra dödens kärra under det kommande året. I stället för att gå till Edit hamnar han i bråk och så går det som det går. Victor Sjöströms filmatisering från 1921 blev också en klassiker.

3. Jeanette Winterson, ”Juldagar”: Så här års återvänder jag gärna till Jeanette Wintersons underbara ”Juldagar”, som kom på svenska för tre år sedan. Här blandar hon historier, sägner, mat och dryck till en drastisk, känslofylld och humoristisk reflektion över jul och nyår. Hon konstaterar att hon aldrig har varit bra på nyårslöften och berättar om hur hennes religiösa mamma brukade blåsa i domedagsbasunen på nyårsnatten. Själv ser hon nyår som en tid för reflektion och minnen, där hon går igenom vad hon helst vill slippa upprepa. En tanke att bära med sig.

Då är det dags att rikta blicken mot filmens värld och tre titlar med nyårskoppling.

1. ”När Harry träffade Sally”: I tolv år och tre månader har de varit vänner men så, plötsligt en nyårsafton, slår kärleken till med full kraft i en av världens mest underbara slutscener. Harry (Billy Crystal) får en uppenbarelse på sin kvällspromenad – plötsligt är det ställt bortom allt tvivel vem han vill tillbringa resten av livet med (och han vill att resten av livet ska inledas ”så snart som möjligt”). Han börjar jogga genom ett vintervackert Manhattan, slutmålet är den fest som kompisen Sally (Meg Ryan) befinner sig på, till synes ensam bland alla lyckligt kyssande par. Harrys babblande kärleksproklamation är långt i från felfri – men underbart charmig! Och, framför allt, i nyårstider ger han hopp om en bättre framtid.

2. ”Gudfadern del II”: Det är nyårsafton och på en fest grabbar maffiabossen Michael Corleone (Al Pacino) ödesmättat tag om sin bror Fredos (John Cazale) ansikte och säger ”Jag vet att det var du, Fredo. Du krossade mitt hjärta!”. Därmed vet vi att stackars Fredos dagar är räknade. I den här världen förråder man inte någon utan att straffas hårt och senare i filmen skjuts Fredo i nacken under en fisketur på sjön.

3. ”Bridget Jones dagbok”: Filmen börjar och slutar i nyårstid när vi följer singeltjejen Bridget (Renée Zellweger) under ett år. Förmodligen har ingen annan film så väl skildrat den cykel av goda föresatser, hopp om självförbättring och oundvikliga misslyckanden som hör nyåret till. På sin mammas årliga lunch på nyårsdagen träffar Bridget under pinsamma omständigheter attraktive men stelbente Mark Darcy (Colin Firth) och resten av dagen tillbringar hon i pyjamas, lätt deppad hemma i soffan. Med vin, cigaretter och teven som sällskap. Morgonen därpå börjar hennes nya liv – och det är fullt av löften hon ska komma att bryta ett efter ett: Hon ska gå ner tio kilo, alltid lägga smutsiga trosor i tvättkorgen och hitta ”en trevlig, förnuftig pojkvän”. Kan hon bara röja upp i sitt liv lite grann så kommer hon bli lycklig – det är hon säker på.