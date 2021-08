Nya strategin – invånarna ska bli fullvaccinerade snabbare

Vissa regioner i landet har redan börjat korta intervallet mellan dos 1 och 2 för vaccinet mot covid-19. Regionens smittskyddsläkare har tidigare berättat att hon trott att även Jönköpings län skulle kunna göra något liknande framöver.

Regionerna i dag har ett stort handlingsutrymme för att bestämma intervall mellan doserna. För Pfizers vaccin gäller exempelvis tre–sju veckor. Folkhälsomyndigheten gick tidigare ut och rekommenderat sju veckors mellanrum då man ansett att det är viktigare att få så många som möjligt vaccinerade.

– I maj-juni tog vi beslut om att det skulle vara sju veckor emellan doserna för att vi skulle kunna ge så många som möjligt den första dosen. Men nu när vi börjar närma oss slutet av vaccinationen har vi mer vaccin och har då möjlighet att gå till ett lägre dosintervall. Från och med måndag är det fem veckor som gäller mellan doserna för de som bokar in sig, berättar Jonas Almgren, vaccinsamordnare i Region Jönköpings län.

Han berättar att den som redan har en tid bokad enligt det tidigare intervallet kommer ha kvar sin bokade tid. Däremot kommer den som bokar in sig för vaccination under vecka 34 alltså kunna få andra dosen redan under vecka 39.

– Vi bokar inte om några tider utan gör på samma sätt som när vi förlängde intervallet till sju veckor, förklarar Jonas Almgren.

Vi har varit i kontakt med en länsinvånare som säger att hon hade planerat utifrån ett sjuveckors-intervall, men att vårdcentralen gav henne en tidigare tid?

– Det är en del av den flexibiliteten som vårdcentralerna har för att kunna göra av med vaccin. I det här fallet skulle det kunna rört sig om att någon bokat av sin tid och att det då blivit en vaccindos över. Då har vårdcentralerna möjlighet att ringa och kolla med någon som skulle ha sin dos efter sju veckor och kollat om den personen kan komma tidigare, säger Jonas Almgren.

Att intervallet minskas till fem veckor nu, kommer det att påverka andelen lediga vaccinationstider framöver?

– Vi gör ändringen för att vi ser att det ändå kommer att finnas ett antal tider under hösten för dos 1, så teoretiskt sätt blir det fler lediga tider, säger Jonas Almgren.

Nationellt har det sagts att alla som vill ska erbjudas vaccinet under vecka 37 eller tidigare. Jonas Almgren förklarar att det därför från vecka 39 egentligen inte är någon konkurrens mellan de som ska få dos 1 och 2. Hans bedömning är att Region Jönköpings län kommer att nå den senast reviderade planen om när alla som vill ska ha erbjudits vaccinet.

– Vi räknar med att det kommer att ges en hel del vaccin de närmaste veckorna. Undersökningar som har gjorts har visat att 90 procent har sagt att de vill ha vaccinet och det är vår målbild att alla de också ska ha fått vaccinet enligt den överenskommelse som finns mellan staten och Sveriges kommuner och regioner, säger Jonas Almgren.