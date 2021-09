Ny tandläkarchef belönad för sitt arbete under pandemin: ”Det var så klar tufft”

Planen var klar. Hannah Lindqvist var höggravid med sitt andra barn när hon flyttade tillbaka till hemstaden Värnamo. Under sin mammaledighet skulle hon i lugn och ro kunna sätta sig in sin nya tjänst som verksamhetschef på tandläkarmottagningen GADD, under vägledning av den tidigare chefen, tandläkaren Thomas Edlund. Hon skulle lära sig det administrativa arbetet, lära känna sin personalgrupp och satsa på teambuilding.

Så kom pandemin och satte allt på ända. Hannah Lindqvist fick ta över hela verksamheten direkt, då den tidigare chefen blev permitterad.

— Det var så klart tufft, jag hade en tvååring hemma och hade precis fått mitt andra barn. Men jag kom till ett bra gäng som kunde stötta upp, säger Hannah Lindqvist.

De tre tandsköterskorna höll ställningarna då avbokningarna ramlade in. Snart blev även de permitterade men kom in ett par dagar i veckan och arbetade hårt för att få det att gå runt. Den nya chefen tog genast tag i rodret.

— Det hon gjorde för oss under den här tiden är helt fantastiskt. När pandemin slog till stod vi helt villrådiga och visste varken ut eller in, men Hannah tvivlade inte sekund på att vi skulle ordna det, säger kollegan Anna Viberg.

Tillsammans lades en budget och under Hannah Lindqvists ledning hölls kliniken flytande.

— Vi kände att hon hade förtroende för oss och vi arbetade som sjutton allihop. Trots att hon aldrig hade arbetat som chef förut, och dessutom var helt nyförlöst, styrde hon upp allt med ett leende på läpparna, säger Anna Viberg.

Hon och de andra i personalen bestämde sig för att i hemlighet nominera sin nytillträdda chef till Guldhjärtat, ett pris som delas ut av branschorganisationen Praktikertjänst, i vilken Hannah Lindqvists team ingår.

— Det kom ett mejl där det stod någonting om att jag hade nominerats, men att det i år var fler nominerade än någonsin, så jag tänkte inte vidare på det.

Inte förrän det kom ett mejl till som klargjorde att hon hade gått vidare till finalen som en av nio personer förstod hon vad det innebar.

— Sedan ringde förbundet och ville komma och filma. Jag trodde att det var för att presentera finalisterna men när de kom hade de både diplom, hjärtat och motiveringen med sig.

Priset delas ut en gång om året i tre kategorier: kvalitet, innovation och ledarskap. Hannah Lindqvist hade fått pris i kategorin ledarskap.

— Jag blev jätteöverraskad och jätteglad när jag förstod att jag hade vunnit. Visst har vi arbetat hårt, året har gått väldigt fort, men jag har fått mycket hjälp av personalen. Jag har också en stöttande make och föräldrar som hjälper mig.

Hannahs föräldrar är egenföretagare och grundare till Franssons rör. Att hon har haft egenföretagande inpå livet kan ha påverkat hennes beslut att ta över kliniken.

— Jag kunde ju se att det fanns en möjlighet att driva eget. Jag hade arbetat i fem år på en privatklinik i Höganäs tidigare och nu när jag flyttade tillbaka till Värnamo kändes det som ett naturligt steg att driva en egen verksamhet.

Vad betyder ett sådant här pris för dig?

— Det känns roligt att få ett bevis på att man är på väg åt rätt håll. Det är inte alltid så lätt att slå sig fram som ung kvinna och det känns fint att få ett kvitto på att det kan fungera, säger Hannah Lindqvist.

Hon tillägger att hon också har fått mycket stöd och hjälp från Praktikertjänst, som på pappret äger kliniken och sköter den tyngsta delen av administrationen, kontakten med myndigheter och annat.

— De hjälper också till praktiskt, upphandlar varor, sköter support på journalsystemet, har koll på nya lagar och så vidare, säger Hannah Lindqvist.

Personalen i teamet på GADD är glada och tacksamma över sin nya chef.

— Jag tror inte att hon fattar själv hur stor hennes insats är. Vem som helst hade verkligen inte klarat av det här. Vi är stolta över henne, säger Anna Viberg.