På tisdagseftermiddagen presenterade Smot kommande säsongs konserter och föreställningar och de konstnärliga cheferna är upp över öronen glada att få ta emot publik igen. Mycket kommer handla om den intensiva längtan efter kärlek och det är ett tema i många av de nya konserter och föreställningar som kommer spelas denna säsongen. Men repertoaren är bred och det går inte att summera den till endast kärlek.

– Det som är gemensamt är att människor och scenkonst möts, säger Ulrika Josefsson som är verksamhetschef på Smot.

Ulrika Josefsson säger också:

– Jag upplever att publiken längtar och har ett behov av scenkonst.

Årets stora musikal heter She loves me och har premiär den 18 september. Staffan Aspegren är konstnärlig chef för teater på Smot och beskriver musikalen som ”en romantisk pärla”.

– Det handlar om dejting, om kärlek, om sökandet efter kärlek. Båda huvudpersonerna jobbar i en parfymbutik och de hatar varandra. Men de är båda med i ett brevväxlings-dejt-nätverk. Musikalen är förpackad i lyxigt 30-tal även om vi flörtar med samtiden, säger Staffan Aspegren.

Under presskonferensen gav ensemblen för musikalen She loves me ett smakprov.

Musikalen kommer spelas till och med den 3 december och är en stor kärlekshistoria men det är också en komedi. Mer romantik blir det på Spiras scen under hösten när Smots konstnärliga chef för musik Marit Strindlund dirigerar Tristan och Isolde. Den klassiska operan framförs översatt på svenska.

– Det är operalitteraturens bästa kärlekshistoria. När man låter operamusiken överskölja sig då tappar man fotfästet. Musiken beskriver den enorma kärleken som vi alla längtar efter, säger Marit Strindlund.

Säsongen för hösten 2021 och våren 2022 kallar Smot för ”röstsäsongen” och de har bjudit in två stycken residenskonstnärer. Julia Sporsén är sopran och är inbjuden av Smot som så kallad ”artist in residence” och Tebogo Monnakgotla är tonsättare och är inbjuden som så kallad ”composer in residence”. Tebogo Monnakgotla har skrivit ett verk speciellt för Julia Sporsén och Jönköpings Sinfonietta.

Än gäller vissa restriktioner och publiktrycket kommer inte vara som vanligt. Det som gäller nu är att Spira får ta emot publik på 120 personer i teatersalen och 220 personer i konsertsalen.

– Vi är glada över att ta emot publiken. Förhoppningen är att kunna ta emot flera. Repertoaren är väldigt bra och vi hoppas folk kan få komma hit och uppleva den, säger Ulrika Josefsson som är verksamhetschef på Smot.

Enligt Ulrika Josefsson har kulturhuset sedan ett år tillbaka ett fungerande system för att minimera risken för smittspridning. Det finns bland annat handsprit utplacerat på många platser och det sitter plexiglas uppe på särskilda ställen där det kan bli trångt för att hålla människor ifrån varandra.

– Vi hoppas att folk ska känna sig trygga med att komma hit, säger Ulrika Josefsson.

FAKTA: Premiärdatum för några av höstens och vårens scenframträdanden

Unga Spira: Närheten 5 september

She loves me 18 september

After work: Backstage jul 17 november

Freja musikteater: Jul hos Simon 28 november

Tristan och Isolde 8 januari

After work: Ensamma hjärtan 9 februari

Cyrano de bergerac 5 mars

Freja musikteater: Bortbytningen 14 maj