Nu öppnar vi Läsarshoppen för alla prenumeranter

Från och med måndag den 21 december 2020 ersätts Plusklubben av vår nya kundklubb Läsarshoppen. Räkna med många trevliga erbjudanden till bra priser.

Läsarshoppen är en väl etablerad kundklubb, som är gemensam för de tidningar som ingår i Bonnier News Local. Där har man som prenumerant fått del av erbjudanden inom nöje, hotell, spa-upplevelser, resor, tidskrifter och mycket mer. I dag öppnas Läsarshoppen även för Värnamo Nyheters prenumeranter.

Jag vet att det just nu inte är möjligt att genomföra alla evenemang och resor som man önskar sig på grund av pandemin, men vi hoppas naturligtvis på det bästa under 2021. Efter hand kommer aktuella erbjudanden att annonseras i tidningen.

Titta gärna in i Läsarshoppen för att se vilka erbjudanden som finns på vår sajt www.lasarshoppen.se. Dina inloggningsuppgifter är samma som till VN.se. Observera att du inte är inloggad automatiskt i Läsarshoppen när du har loggat in på nyhetssajten, utan du måste logga in ytterligare en gång på Läsarshoppens sajt.

Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta Läsarshoppens kundtjänst på [email protected].