Nu leder bibliotekschefen hela kulturverksamheten: ”Viktigt att fortsätta involvera invånarna”

När Magnus Jonsson vid månadsskiftet lämnade sin tjänst som kulturchef efter 25 år, uppstod frågan hur man tillsvidare ska lösa situationen, under tiden som kommunens hela förvaltningsorganisation samtidigt ses över ska förvandlas. Maria Alexiusson blev ändå det mest naturliga valet – bibliotekschef sedan tio år tillbaka, som även tidigare i kortare perioder klivit in som tillförordnad kulturchef.

– Vi har ju jobbat mycket digitalt under pandemin, och nu blir det ett jobb att återgå till det normala. Fysiska mötesplatser har varit väldigt saknade, det märker vi nu på biblioteket. Samtidigt har alla inte heller i fortsättningen möjligheten att komma till våra verksamheter, men det är inte säkert att det automatiskt funkar att erbjuda både fysiska och digitala aktiviteter, säger Maria Alexiusson.

I sina dubbla roller har hon ett både specifikt och övergripande ansvar inom kulturens område. Men vissa uppgifter har hon som bibliotekschef möjlighet att delegera vidare.

– Som kulturchef får jag ju bättre koll på alla verksamheter och alla som vi samarbetar med, exempelvis föreningar. Det är viktigt att vi fortsätter involvera invånarna som ska kunna göra alltifrån 3D-workshops, dansa eller framföra musik, säger Maria Alexiusson.

Hon framhåller också spontana dialoger i olika former som viktiga, för att kulturen ska utvecklas. Under pandemin kom ett förslag från en medborgare om en novelltävling upp till nionde klass. Tävlingen arrangerades och 100 bidrag kom in.

– Det är viktigt att vi har ett brett utbud och att vi finns på flera orter och platser i kommunen. Det ska alltid finnas en möjlighet för alla att testa något inom och att få göra sin röst hörd där, kultur i någon form ska vara naturligt i allas liv, säger Maria Alexiusson.

Som bibliotekschef sedan tio år kan hon också konstatera att särskilt unga människor läser mindre nu än när hon började.

– Därför är det också så viktigt att jobba med barnen och skapa en lust att läsa. Men även att vi jobbar med källkritik så att barn också vet vad som faktiskt står i texten. Och i skolan är skolbiblioteket en bra resurs att jobba tillsammans med, säger Maria Alexiusson.

Under pandemin har utlåningen sjunkit med 30 procent jämfört med 2019. Men när biblioteksverksamheten gått på sparlåga, har personalen ofta cyklat hem med böcker till låntagare i Gislaved och Anderstorp, om inte långtagaren valt att mejla sin bokbeställning och hämta den i en kasse utanför biblioteket.

– Och nu när vi öppnat upp igen märker vi hur mycket det betyder.

Vad som annars glädjer Maria Alexiusson just nu är nomineringen till Årets kulturkommun. Fackförbundet Vision utlyser varje år tävlingen, där såväl förbundets medlemmar som enskilda invånare kan nominera. Det var Bok- och biblioteksmässan som 1987 först instiftade Årets kulturkommun. Ett par år senare övertogs priset av det fackförbund som senare blev Vision. När Mölndal fick priset förra året, fanns Värnamo med bland kandidaterna. Gislaved konkurrerar i år med Eslöv, Skara, Stockholm, Emmaboda, Strömstad och Vingåker.