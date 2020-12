Novell: Det står en kvinna på taket

“Glöm henne”, sa Teemu och tog ett rejält bett i falukorvsmackan som han tuggade med öppen mun.

Hur kunde jag glömma någon som jag precis blivit varse om, undrade jag samtidigt som jag ofrivilligt granskade Teemus silvriga amalgamfyllningar. I synnerhet när hon uppenbarade sig som ett sagoväsen just från ingenstans: vid lunchrummets diskho där hon vägde en flaska klorin i ena handen och en ask råttgift i andra. Just det kanske var lite märkligt. Som om hon var städpersonal och inte packare som oss, men det var en detalj som jag inte hängde upp mig på vid tillfället.

“Skit du i henne”, sa Teemu igen och råkade spotta ut lite halvtuggat korvgojs på bordet. “Det är nåt fel på henne.”

“Vad menar du?”

Han visslade och snurrade med fingret vid tinningen.

“Förklara i stället.”

“Du har inte jobbat här lika länge som jag. Hon gör sjuka saker och den enda anledningen att hon får jobba kvar är för att hon är släkt med …” Han granskade lunchrummet genom med en kisande blick innan han lade till: ”... skithuvvechefen.”

Teemu var tillsvidareanställd på Musik-Paket AB sedan snart ett och ett halvt år. Att jag satt med honom och inte med resten av bemanningspöbeln var för att vi hade gemensamma bekanta och jobbade vid samma arbetsstation på B-avdelningen. Dessutom var han den ende fastanställde som hälsade på oss hyrpersonal. Hälsa är måhända en eufemism för den grymtning han hasplade ur sig.

“Bara någon månad innan du började var hon inblandad i en …” Han smackade med läpparna. “… sjuk incident.”

Mikron plingade till och jag reste mig.

“Du, håll den tanken. Jag ska bara ...”, sa jag och drog i arbetsbyxorna för att släta ut tyget som korvade sig runt låren. Släntrade fram till diskbänken där jag lutade mig avslappnat mot kylskåpet, en knapp armslängd från henne. Hennes hy var porslinsaktigt blek och på insidan av ena underarmen hade hon tatuerat tre rutor. En av dem var ikryssad. Mina läppar klistrade mot varandra när jag öppnade munnen och skrockade litet lätt.

“Var bor du lilla råtta?” försökte jag skämta men i samma sekund som orden snubblade ur käften hörde jag hur dumt det lät. “Alltså ...” Desperat försökte jag rädda situationen. “... inte du.” Jag drog till med ett snett leende som förmodligen fick mig att se ut som en strokepatient. “Råttgiftet!” rättade jag alldeles för högt och gällt. “Jag menar råttgiftet”. Armhålorna var dyblöta av svett.

Hon tittade på mig med en ansiktsmin som var omöjlig att dechiffrera.

Innan jag hann säga något mer och förvärra situationen ytterligare vände hon sig om och försvann in i en annan dimension. Jag öppnade mikron och träffades av en pust av ingrodd lunchlådeodör. Önskade att jag kunde stoppa in mitt huvud i maskinen och låta det rotera på glastallriken tills det exploderade i en Cronenbergsk köttkaskad. I stället plockade jag ut min låda med sönderkokta idealmakaroner och sojakorv och återvände till Teemu. Förödmjukad sjönk jag ihop på plaststolen.

“Glöm henne”, sa han samtidigt som han gick igenom ringsignalerna på sin nya Nokia-telefon.

Det dröjde inte länge förrän jag kunde hela hennes repertoar. Hon dök upp minst en kvart försent varje dag, varannan timme försvann hon på en tio minuter lång rökpaus och till lunch åt hon bara gurk- och morotsstavar som hon hade med sig i en fryspåse. Som fastanställd hade hon ett mänskligt värde till skillnad från oss boskap som forslats hit från bemanningsföretagen, men det måste ha varit släktbandet med ägaren som gav henne de extra privilegierna. Men allt för nära kunde de inte ha stått varandra, för hon jobbade trots allt på golvet och inte med pappersvändarna på våningarna över oss.

Det är svårt att sätta fingret på vad som förhäxade mig utan att låta som en skenande chauvinist. Med sin likbleka hy och sitt silverblonda hår hade hon en övernaturlig utstrålning. Inte så mycket traditionell attraktion som det var en kollapsande stjärnas kompromisslösa dragkraft. Något var det i varje fall som gjorde att man (jag) ville vara i hennes omedelbara närhet. Men efter mitt katastrofala kallpratsfiasko initierade jag inte kontakt igen, jag nöjde mig med att iaktta hennes uppenbarelse från avstånd medan jag vek kartongställ med usla cd-skivor på löpande band. Cd-skivor av typen som såldes på bensinmackar till folk som hade en akut oförmåga att uppskatta god estetik men trots det (eller på grund av det) behövde fylla sina själshål med oljud.

Som inhyrd var jag livegen. Det var vi alla från Adecco, Manpower och Poolia där bemanningsföretagens logotyper lyste som Davidsstjärnor på våra arbetskläder. Långt senare skulle jag snubbla över ordet i en roman om en författare som, efter han blivit utesluten av den intellektuella eliten, tvingats till dagarbete på Malmös hamn: prekariatet. Och ännu längre efter det fick jag nys om gigekonomin. En parallell social verklighet med cykelkurirer som levererade takeaway-luncher till inredningsarkitekter och key account managers.

Det skulle inte bli mer än två veckor på Musik-Paket AB för min del. Det hade handläggaren Anne-Hilda gjort gällande, samtidigt som hon undvek ögonkontakt och kämpade med att uttala mitt osvenska namn. Efter varje arbetsdag tvingades vi stå i kö och öppna våra väskor så att förmannen kunde försäkra sig om att vi inte hade fyllt dem med Black Ingvars och E-types låtskatter.

Att det inte skulle bli mer än två veckor gjorde mig inget. Jag hade inga andra utgifter utöver hyran till min andrahandsetta och fulölen på Kellys. Men hon, hon som jag inte ens visste namnet på, hon hade jobbat på B-avdelningen i fyra månader. Att vika cd-ställ åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, i fyra månader. Det lät som en evighet. Själv räknade jag minuterna och fick anstränga mig för att inte titta upp mot klockan var femte minut. Varje gång jag sneglade mot den blev jag nedslagen över hur långsamt visarna knuffade tiden framför sig.

Allt stod stilla på Musik-Paket AB. Tills dagen hon ställde sig framför mig, räckte ut sin hand och sa:

“Kom.”

Bara det.

Kom.

Jag kan bara anta att jag stod där med öppen mun som någon jävla fågelholk. Tills något i mig vaknade till liv, drog av mig arbetshandskarna och räckte ut min hand för att möta hennes.

Jag minns fortfarande stöten som for genom kroppen när mina fingerspetsar snuddade vid hennes handflata. Var det så en hög slarvigt ihopsydda människodelar kände när Victor Frankenstein gav dem en högspänningskyss och fick livet att åter pulsera i deras koagulerade ådror? Hennes handflata var valkigare och grövre än vad jag kunnat föreställa mig. Det gick inte ihop. Detta skira väsen och dessa karga handflator. Men att hålla i hennes hand, hon som innan dess inte yttrat en ynka stavelse åt min riktning. Hypnosen var omedelbar.

Kom, sa hon. Och jag löd. I hela mitt liv hade jag lytt. Det var som om alla beslut som någon annan hade fattat åt mig lett fram till just denna punkt. En osynlig hand hade fört mig till hennes i högsta grad synliga. Ljudet av de skramlande plastarmbanden runt hennes handled, jag skulle kunna tala i timmar om dem. In i minsta detalj beskriva deras dans över den alvlika huden.

Kartongstället låg ovikt på min arbetsstation. Om förmannen hade sett det så skulle jag aldrig fått sätta min fot där igen. Ingen överger sin post utan skäl. Ja, förutom hon då. Hon hade carte blanche att röra sig som en fantom genom faciliteten, ena stunden vid sin arbetsstation, andra stunden med en cigg i handen ute på lastkajen medan truckarna for fram och tillbaka för att lossa och lasta.

Kom.

En fjäderlätt uppmaning, men likväl ett kommando. Hon frågade inte, bad inte – hon berättade bara vad som skulle ske. Medan några truckförare lufsade bort mot kaffeautomaterna och kramade lössnus med oljiga fingrar gick vi åt motsatt håll och försvann in i ett skrymsle. Ett skrymsle som visade sig vara ett trapphus. Vi följde spiraltrappan upp till kontors- och administrationsvåningarna och vidare upp till ett förvaringsutrymme där slitna kontorsstolar blödde stoppning och gulgrå tjockskärmar låg under dammiga plastpresenningar.

“Vart ska vi?”

Hon vände sig om och log.

“Jag vill visa dig en sak.”

Det sög till i maggropen. En behaglig svindel. Jag hade aldrig hört henne yttra så många ord vid ett och samma tillfälle. Hon var tyst, inte för att hon var blyg utan för att hon sällan behövde tala.

Vad ville hon visa mig? Och varför här av alla ställen? Hennes hand drog i min handled och jag fick öka takten för att hinna med. Med andra handen rev hon sönder ett tjockt spindelnät. Hon stannade vid en stege som ledde upp till en lucka i taket. En lucka som gnydde gällt när hon med viss ansträngning öppnade den. Jag följde efter.

Det var inte förrän jag stod på taket som jag förstod hur hög fabriken faktiskt var. Mer än så hann jag inte tänka förrän jag såg henne gräva i en svart sopsäck. Jag skulle precis fråga vad vi gjorde på taket när hon kastade ett par arbetshandskar till mig. Sedan plockade hon fram en brödlimpa som hon bröt i två delar.

“Här.”

Jag tog emot den, öppnade munnen motvilligt och sökte långsamt med brödet mot min mun.

“Nej!” ropade hon och slog det ur min hand. “Inte till dig, till fåglarna.” hennes ögon hade något djuriskt i sig.

Jag backade och råkade sparka till en duva. Det var fullt av dem på taket.

Hon bröt loss ett stycke från brödet och kastade det upp i luften. Brödbiten hann inte slå i backen förrän ett glupskt flygfä attackerade den. Jag strödde brödsmulor omkring mig och omedelbart flockades duvorna med sitt flaxande och pockande. Några fiskmåsar anslöt till kalaset.

“Kommer du hit ofta?” frågade jag och kände mig lika dum som när jag försökte prata med henne i lunchrummet. Och precis som i lunchrummet svarade hon inte.

När hon kastade smulorna såg jag tatueringen skymta på hennes underarm igen.

“Vad betyder det där?”

“Det är mina livsmål.”

“Vad betyder den ifyllda rutan? Att du har nått målet?”

Hon nickade.

“Vad … vad var det för nåt du gjorde, då?”

Hon blåste undan en hårtest från ansiktet. “Hemligt.”

“Okej. Visst, det kan jag respektera”, sa jag och ansträngde mig för att komma på något annat att säga. “Var befinner du dig på … öh … livsresan nu? Om det är livsmål, menar jag?”

“Just nu ...” Hon tittade på sin tatuering, sedan på mig. “... just nu har jag en paus.”

Såklart att den här passagen var en paus. Med åren skulle det krympa till en parentes även för mig. Men vad stod den ikryssade rutan för? Vilket mål hade hon uppnått? Jag såg framför mig hur hon tågluffade genom Europa, jobbade som volontär i Kongo-Kinshasa eller kanske till och med ägnade nätterna åt att hacka sig in i topphemliga myndigheters nätburna arkiv. Jag lyfte brödet mot näsan och kände en söt nästan sliskig doft.

“Så”, sa hon och klappade sina handskbeklädda händer.

“Så?” frågade jag.

“Det borde räcka.”

“Räcka för vad?”

Hon vilade händerna på höfterna och pustade ut. “Du får se.”

“Vad menar du med att ni matade fåglar?” viskade Teemu i granskningskön ut ur fabriken.

“Vi matade fåglar, det är allt.”

Teemu kisade.

“Låter jävligt skumt om du frågar mig.”

“Tur att jag inte gör det då”, svarade jag och sträckte på halsen för att se om jag kunde skymta henne någonstans. Men hon stod varken före eller efter mig. Vad var det hon hette egentligen? “Men … lite skumt kanske det var ändå. Och så var det nåt märkligt med brödet”, tillade jag.

“Brödet? Vad dillar du om?”

“Öppna väskan”, avbröt förmannen.

“Selbstverständliche, mein uberkommendant”, sa Teemu och stod i givakt.

Förmannen ryckte åt sig Teemus ryggsäck och vevade runt med propellerfingrarna bland nycklar och lunchlåda innan han kastade tillbaka väskan mot Teemus bröst.

“Som om jag skulle sno en jävla Lasse-Stefanz-platta från det här fittstället”, väste Teemu när vi stod på parkeringen utanför och han låste upp dörren till sin rostskadade Skoda.

“Såg du henne?” frågade jag.

Teemu tittade mot mig med en blick som varken visste ut eller in.

“I kön? Såg du henne där? Jag vill bara fråga henne vad det handlade om.”

“Nej, men … Du vet den där incidenten som jag försökte berätta om på lunchen? Så här var det...” Teemus ansikte stelnade plötsligt till. Munnen var fortfarande öppen men inga ord hittade ut. Tills tre gjorde just det. “Vad ... i … helvete?”

Jag vände mig om men förstod inte vad han hade reagerat på. Men när allt fler samlades på parkeringen och pekade mot taket såg jag henne. Där uppe stod hon. Med båda skospetsarna som stack ut från takets kant. Hon vaggade fram och tillbaka. Balanserade. Jag höll andan. Tog ett steg fram och sträckte ut händerna som om det kunde hindra henne eller göra någon skillnad. Som om jag kunde ta emot henne. Nej-nej-nej, viskade jag för mig själv.

Hon reste sina armar tills de stod rakt ut från sidorna. Långsamt började hon flaxa upp och ner. Var hon galen? Jo, kanske. Men, var hon så galen? Som från ingenstans tog hon ett steg tillbaka, och jag blev omedelbart medveten av mina egna hjärtslag.

Sedan kom de djuriska vrålen, och hon började springa runt som en vettvilling uppe på taket för att skrämma slag på fåglarna som vi bara några timmar tidigare hade proppat med bröd. Vettskrämda tog de till flykten och flaxade från ena änden av byggnaden till den andra, samtidigt som det eleganta sagoväsendet hade muterats till något ohyggligt.

Jag gick tillbaka till Teemu när något slog ner i marken framför mig. En duva. Den hade kamikazekraschat på huvudet som nu var spräckt och läckte sitt rödrosa innehåll på asfalten.

”Hoppa in i bilen”, röt Teemu och kastade sig in i förarsätet.

Sedan satt vi där. När något träffade biltaket med en smäll hoppade jag till men Teemu satt still, nästan uttråkad, med blicken fäst mot något obestämt i fjärran. Som om han hade varit med om det här förut. Då förstod jag. Incidenten. Han hade varit med om det här förut.

”Glöm henne”, sa han medan duvorna regnade på parkeringen.

Jimmy Håkansson

Om tävlingen

Innan sommaren utlyste SmåLit en novelltävling på temat Paus. Vinnaren får en prissumma på 10 000 kronor och får sin novell publicerad i Jönköpings-Posten. Juryn har också utsett ytterligare tre noveller som belönas med ett hedersomnämnande och publicering.

I juryn ingick Peter Nyberg, litterär utvecklare för Region Jönköpings län och Emilia Söelund, kulturredaktör på Jönköpings-Posten, samt tre representanter för kommunerna som medverkar under festivalen. Dessa var Wirena Lopez Arenteg, Jönköping, Lisa Steirud, Värnamo och Magnus Grehn, Tranås.

Juryns motivering

”Det står en kvinna på taket” gestaltar med språklig lekfullhet ett komplext förhållande mellan yttre och inre i det romantiska förhållningssättet till en främmande människa på en industri.