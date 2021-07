Nina Persson tillbaka i Huskvarna Folkets Park • ”Fanns en tid när jag tyckte Jönköping var hopplöst konservativt”

Många artister har suttit sysslolösa när de inte kan turnera, men Nina Persson har lyckats hantera pandemin på ett bra sätt.

- Jag fick ett helt vanligt jobb. Jag har jobbat som lärare på Rytmiska Konservatoriet i Köpenhamn. Det har varit skönt att ha något att göra som håller en alert, till skillnad från många av mina kollegor, säger Nina Persson i telefon från ett rekordvarmt New York.

Sångerskan växte upp i Bankeryd och Jönköping men hon bor sedan många år tillbaka i Malmö och i New York. Det är sällan som är på besök.

- Jag tycker om att åka dit, men det blir inte så jätteofta. Mina föräldrar bor kvar i Jönköping, men de har en sommarstuga så det blir ju att vi ses där istället.

En del vänner har flyttat tillbaka och känslorna för hemstaden har förändrats med åren.

- Det fanns en tid när jag tyckte Jönköping var hopplöst konservativt, förändringsfientligt, säger hon.

Det var många, många år sedan hon senast gjorde en spelning i sina tidigare hemtrakter.

- Jag kan inte ens komma ihåg vad det kan ha varit. Det måste ha varit med Cardigans, säger hon.

- Det blir jättekul. Speciellt att det är Huskvarna Folkets Park och för (folkparkschef) Per-Magnus Söder. Han har alltid varit en Cardigans-vän och hjälpte oss mycket i början.

Nina Persson uppträder tillsammans med Martin Hederos, bland mycket annat känd från The Soundtrack Of Our Lives.

- Vi brukade turnera mycket tillsammans på 90-talet, det var så vi först lärde känna varandra, säger Nina Persson.

För några år sedan fick hon en förfrågan om att göra en konsert på Ystads teater och då kontaktade hon Martin Hederos. Han är en mångsysslare vilket ger duon en viss rörlighet på scen.

- Det är det som är själva uspen med oss: han spelar massvis med instrument som piano, tramporgel och fiol. Han springer omkring och spelar medan jag sitter på min feta röv, säger Nina Persson.

Repertoaren är inte riktigt bestämd, men det lär bli en hel del personliga tolkningar av låtfavoriter från musikhistorien. Nina Persson har en bred musiksmak som sträcker sig över pop, rock och country.

- Många musiker har nog ett coverband i sig, mer än de vill erkänna. Vi är ju musikfans allihop, säger Nina Persson.

- Det skaver i mig att det inte var jag som skrev de här låtarna. Jag vill framföra låtarna själv - det är väl lite megalomani, antar jag - och göra dem till mina egna.

Nina Persson kan naturligtvis även välja från mängder av egna låtar. Förutom albumen med Cardigans - det sista, Super Extra Gravity, kom 2005 - har hon gett ut musik som A Camp tillsammans med Niclas Frisk och maken Nathan Larson. Hon har varit med i flera olika samarbetsprojekt och 2014 kom en platta, "Animal Heart", under eget namn. Nina Persson har även gjort en grammisbelönad barnskiva.

Martin Hederos har gett ut plattor med Hederos & Hellberg. Han skriver också musik för film och tv, senast till hyllade tv-serien Tunna blå linjen.

Det kan vara svårt att välja låtar från en lång karriär.

- Det enda jag kan göra är att gå på instinkt, min magkänsla, säger Nina Persson.

- Det går någon gräns vid 15 år. Innan dess så kan jag se att det objektivt sett är bra låtar, men det känns inte längre som jag.

Nina Persson och Martin Hederos spelar i Huskvarna Folkets Park den 29 augusti.