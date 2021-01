Gnosjö kommun har upptäckt att det har avsatts för lite pengar till kommunens byggnader. Teknik- och fritidsförvaltningens budget för fastigheter är baserad på ett visst antal kronor per kvadratmeter – 30 kronor per kvadratmeter för underhåll och 25 kronor per kvadratmeter för löpande kostnader.

Den nuvarande budgeten utgår ifrån att kommunens byggnader omfattar 72 300 kvadratmeter. Men efter en inventering har det nu visat sig att den korrekta siffran är 80 670. Det saknades alltså 8 340 kvadratmeter – nästan en tiondel av den totala fastighetsytan.

I budgetmedel motsvarar detta 460 350 kronor att använda för fastighetsunderhåll. Därför önskar nu teknik- och fritidsförvaltningen att förvaltningen ska tillföras den summan i kommande tilläggsbudget.

Det var teknik- och fritidschef Jan Sandberg som först reagerade på att den beräknade ytan inte verkade stämma. Hur det kommer sig att kommunen inte hade koll på hur stora fastighetsytor som finns i kommunens ägo kan han dock inte svara på.

– Det är en bra fråga, säger han och nämner också att en annan siffra som har brukat nämnas tidigare är 66 000 kvadratmeter, alltså en ännu lägre siffra.

– Jag hade en känsla av att det är fel yta som vi får budgetmedel för och funderade på när den här siffran är justerad. Det har inte räknats upp med de senaste byggnationerna, utan det är nog något som har rullat på.

Under några år sköttes fastighetsförvaltningen av det kommunägda Fastighets AB Järnbäraren, även om ansvaret för fastigheterna ändå låg på kommunstyrelsen, men sedan årsskiftet är det återigen kommunen som sköter fastighetsunderhållet sina egna fastigheter. Chefen för detta är fastighetschef Håkan Andersson. När osäkerheten kring siffrorna blev känd fick han därför i uppdrag att göra en inventering av fastighetsytorna, som alltså visade att det saknades drygt 8 000 kvadratmeter i beräkningen.

Efter att de felaktiga siffrorna uppdagades har teknik- och fritidsförvaltningen vänt sig till politikerna med en önskan om att förvaltningen ska tillföras mer pengar i tilläggsbudgeten, eftersom det alltså saknas drygt 460 350 i förvaltningens budget för fastighetsunderhåll.

Samtidigt säger teknik- och fritidschef Jan Sandberg att felräkningen inte har kostat kommunen någonting:

– Det är ju ingenting som har kostat någonting för kommunen, så det är ju ingen som har tappat pengar. Däremot skulle vi ha haft mer pengar till förvaltningen för drift och underhåll.

Skulle det inte kunna innebära att det inte har gjorts så mycket underhåll av fastigheter som det skulle ha behövts?

– Jo, men å andra sidan har Järnbäraren följt en underhållsplan och har klarat det med de pengar som varit.

Jan Sandberg tror att skillnaderna i siffrorna beror på att fastigheter som tillkommit de senaste åren – som Bäckalyckans förskola, Åsenhöga förskola och Bokskogens förskola – inte har funnits med i beräkningen förrän nu.

– Jag har inte belägg för det, men jag skulle tro att det är så.

Kristine Hästmark (M), ordförande i allmänna utskottet, är inne på samma sak och nämner även spinninghallen, paviljonger och Hillecenter.

– Nu har vi uppdaterat med fastigheter som har tillkommit och tagit bort Marieholms skola.

Hon berättar också att frågan om huruvida förvaltningen ska få mer pengar i tilläggsbudgeten ska diskuteras i budgetberedningen.

– Vi lämnar det ärendet till budgetberedningen så får vi hantera det där.

Vad tänker du om att det ändå saknades nästan tio procent i beräkningen?

– Det är ju klart att det är ju en stor skillnad i budget. Jag tänker att vi nog behöver jobba oss in i det, eftersom vi precis har tagit över fastighetsskötseln.

Hon lyfter också fram att man kan behöva prioritera vilket fastighetsunderhåll som är viktigast framöver:

– De håller på att inventera fastigheterna för att se vad det är för kostnader kopplat i det. Det kan hända att vi får prioritera vad som är viktigast, för man kan ju inte göra allting på en gång.