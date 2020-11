Musikalisk mötesplats och färgstark design belönas med kulturstipendium

Årets kulturstipendium på 10 000 kronor delas mellan Lisa Bengtsson samt Marie Åberg och Jane Petersson.

Designern Lisa Bengtsson är uppvuxen i Gnosjö, men bor och verkar sedan många år i Stockholm. Hon får stipendiet för att hon "skapar design av hög kvalitet, charm och finess" och för att "stoltserar hon med sitt ursprung i Gnosjöandan". Bland annat har hon gjort affischen "Sträva och gno som en Gnosjöbo".

Lisa Bengtsson är glad åt stipendiet. Att få erkännanden från hembygden känns extra bra.

– Men jag har känt det tidigare också, jag har fått hejarop och uppmuntran från Gnosjöbor.

Lisa Bengtsson ser ett samband mellan sin uppväxt och sitt yrkesliv.

– Det är ju kul när det fungerar att en passion har kunnat bli ens arbetet. Men det hänger ihop mycket med att jag växte upp med företagande och Gnosjöandan. Tror man på en idé, startar man ett företag och satsar, man är inte så rädd för att misslyckas på det sättet.

Lisa Bengtsson studerade design i Stockholm och gjorde som examensarbete en tapet. Redan under studietiden startade hon ett företag eftersom hon ville utveckla sina idéer.

– För mig var det ett naturligt steg, men att starta företag ung och för att man tror på sin idé var inte självklart för mina studiekamrater. Det hade jag med mig från min familj och från Gnosjö.

Lisa Bengtsson har utvecklat sin stil och säljer sina produkter genom återförsäljare runt om i världen och via sin webshop. Hon anser sig vara ganska osvensk. Det ljusa och sparsmakade som utmärkt svensk design genom åren är inget för henne.

– Jag har aldrig begripit varför ett folk som lever i landskap som inte har mycket färg, ska vara lika sparsamma med färgen i våra hem. Less is more har jag aldrig trott på. More is more ska det vara!

Jane Petersson och Marie Åberg startade tillsammans Musik på hörnet i början av året och får nu tillsammans 5000 kronor, Motiveringen lyder: ”Musik på hörnet har skapat en ny plattform för musik mitt i centrala Gnosjö. På denna scen möts etablerade och nya lokala musiker i ett noggrant kuraterat program där publiken får möjlighet att överraskas av musik av olika genrer."

– Vi startade det eftersom vi kände att vi ville att folk skulle komma ut och träffas. Samtidigt finns det många bra musiker i den här trakten. Vi hoppades att det skulle fungera som en mötesplats för unga och gamla och människor med olika bakgrund, säger Jane Petersson.

De hann med att märka att det fanns ett behov av en mötesplats innan man måste sluta med arrangemangen på grund av pandemin.

– Vi fick ett fantastiskt gensvar. Folk vällde in. Det var så fullt att folk fick stå.

Jane Petersson säger att hon och Marie Åberg är väldigt glada över kulturstipendiet.

– Det visar att man har uppskattat det vi gjorde och inser att det var en viktigt och bra sak.

Covid-19 har stoppat verksamheten tills vidare. Men det är inte helt säkert att Musik på hörnet kommer tillbaka ens när pandemin är över.

– Vi får se. Vi är kreativa själar och har nya idéer som vi vill prova.

Utdelningen av stipendiet brukar ske vid kommunfullmäktiges decembermöte. I år sker det digitalt. Till våren hoppas man att det ska gå att fira vinnarna på plats i Gnosjö.