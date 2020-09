Musikalartisten: ”Jag brinner för att berätta fantastiska historier”

Det är ett år sedan hon var hemma i Sverige senast, musikalartisten och Londonbon Cilla Silvia, eller Cecilia Price Dahlgren som hon egentligen heter.

– Det är underbart att vara här igen. I normala fall kommer jag hem flera gånger om året. Det är här, hemma hos min syster i Forsheda, som jag hämtar energi, säger hon.

Cilla växte upp i Smålandsstenar, då med efternamnet Götborg. Nu bor hon och maken Chris Killik i en lägenhet i centrala London. I normala fall försörjer de sig båda som musikalartister, men sedan coronapandemin slog till har ingenting varit sig likt.

– Branschen är tvärdöd, men jag har haft tur. Vi har en egen lägenhet och jag har inte varit sysslolös under den här tiden, säger hon.

Intresset för sång och dans kom tidigt. Det gjorde även suget efter att stå på scen.

– Eftersom jag var aktiv i kyrkokören blev det naturligt att uppträda. Det var en avslappnad miljö och jag älskade kontakten med publiken redan då. Det är lite konstigt, ingen annan i familjen har varit särskilt kulturellt intresserad och utbudet i Smålandsstenar var ju ganska smalt.

Ändå visste Cilla att det var just detta hon ville göra.

– Jag brinner för att berätta fantastiska historier. Att gå in i en annan människas liv och få sjunga och dansa, säger hon.

I gymnasiet föll valet på estetprogrammet i Gislaved med inriktning musik. Men dans och skådespeleri lockade nästan lika mycket. Därför hoppade Cilla också in på dansprogrammet i Värnamo för att ta del av deras lektioner. Sedan blev det privatlektioner för dansläraren Kristina Erlandsson flera gånger i veckan.

Cillas målmedvetna slit gav resultat. Direkt efter gymnasiet kom hon in på den välrenommerade utbildningen Performing Arts School i Göteborg.

– Jag fick beskedet dagen innan jag tog studenten. Jag var helt lyrisk. Det är en yrkesförberedande treårig utbildning och jag var yngst i klassen, säger hon.

London är känt för att vara musikalernas metropol. På en lärares uppmaning sökte hon utbildningen Laine Theatre Arts och kom in. 21 år, energisk och optimistisk valde hon att läsa in hela den treåriga utbildningen på ett år. Det blev ett ensamt år med långa arbetsdagar.

– Lärarna varnade mig för att det skulle bli tufft, men jag hade nog inte fattat hur tufft. Det var nog tur det, säger hon.

Att komma ut i yrkeslivet i London blev nästa utmaning. Cilla beskriver det som en ”nyttig käftsmäll” som också uppenbarade skillnaderna mellan Sveriges och Englands kulturarbete.

– I London måste du ha ett annat jobb vid sidan om och en agent som kan föra din talan. Sett i backspegeln kan jag säga att jag inte var redo, säger hon.

När hon fick veta att Cirkus i Stockholm sökte artister till Queenmusikalen We will rock you sökte hon och fick en roll i ensemblen – och som inhoppare för huvudrollen Scramouche.

– Det var en riktig drömroll för mig. Jag fick spela den ett tiotal gånger, helt fantastiskt, säger Cilla.

Efter Cirkus rullade musikalkarriären i gång. Cilla medverkade bland annat i Djungelboken, Hair, West side story, Sweeney Todd och American idiot, dels som en del i ensemblen, dels som inhoppare till de större rollerna. Efter ett års studier i skådespeleri på Stockholms Konstnärliga Högskola var hon redo att ge London en ny chans.

Cilla skaffade sig en ny agent och kom så småningom att ingå i Royal Shakespeare Company (RSC), ett av Storbritanniens mest betydelsefulla teaterkompanier. Där medverkade hon i musikalen The Boy in the dress, baserad på Little-Britain-skådisen David Walliams barnbok.

– Musiken är skriven av Robbie Williams och Guy Richie. Det kändes stort. Att få befinna sig i Stratford-upon-Avon, bara en sådan sak, säger Cilla Silvia.

Så kom coronapandemin och med den har uppdragen avstannat. I stället har Cilla Silvia ägnat sig åt annat. Som att skriva en egen pjäs.

– Jag vill inte berätta för mycket om den, men jag kan säga att jag har hämtat inspiration från mitt eget liv, som adopterad, säger hon.

Manuset är nu inlämnat för läsning och feedbacken har varit god. Men vart det leder vill Cilla inte spekulera i.

– Just nu får man ta en dag i taget helt enkelt, säger hon med ett leende.

Se trailern till The Boy in the Dress