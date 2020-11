Minskat antal nya fall med covid-19 – de allmänna råden bidragande faktor

Efter att under flera veckor sett en påtaglig ökning av antalet nya fall av covid-19 i länet kan vi nu se en liten minskning. Det uppger Region Jönköpings län under en presskonferens under måndagen.

– Efter att ha legat på en ganska konstant nivå i två veckor, vecka 46 och 47, såg vi i förra veckan en minskning av nya fall, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare.

Hon fortsätter med att säga att det stämmer i tiden för att kunna göra kopplingen att det kan bero på de lokala allmänna råd som kom den 3 november. Där man rekommenderade att undvika offentliga inomhusmiljöer så som butiker, bibliotek, köpcentrum och liknande.

Att det minskade antalet fall ska bero på en minskat antal personer som väljer att provta sig tror inte Bengnér. Hon förklarar att det visserligen är ett färre antal som valt att provta sig för covid-19 under denna perioden, men att det helt enkelt kan bero på annat.

– En minskad efterfrågan att provta sig, kanske för att det finns färre där ute som har symptom.

Av de som testar sig är det ungefär 14 procent som testar positivt, uppger Malin Bengnér, och de flesta är mellan 20 och 60 år gamla.

Men att statistiken visar på en minskning av antalet fall betyder inte att vi kan slappna av. Malin Bengnér säger att vi snarare ska se det som en uppmuntran att fortsätta följa de allmänna råden och restriktionerna.

– Det här är glädjande. Men antalet nya fall förra veckan ligger på en hög nivå även om det är en aning färre fall jämfört med veckorna innan, säger Malin Bengnér.

Minskningen av antalet nya fall har ännu inte påverkat sjukhusen, förklarar Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör. Det är idag 60 patienter i länet som vårdas på sjukhus för covid-19, varav 12 ligger på intensivvårdsavdelningen.

– Det gör att vi nu planerar för att utöka våra IVA-platser ytterligare, säger han under presskonferensen.

Det har varit ansträngt under helgen och nu planerar man alltså för att utöka ytterligare. Planen är att man ska gå från att ha två till tre patienter på Höglandssjukhuset i Eksjö till fem stycken. Sju stycken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och två till tre patienter på Värnamo sjukhus.

Han förklarar att det trots att man ute i samhället kan se en minskad ökning av nya fall av covid-19 fortsatt har ett hårt tryck på vår sjukvård.

– Om det nu är så vi planar ut på grund av de allmänna råden så har det inte skett på sjukhusvården ännu, där är vi fortfarande på väg upp, säger Mats Bojestig och fortsätter:

– Det är den bilden vi förbereder oss för.

Man hoppas på att de allmänna råden så småningom ska bidra till att det sker en minskning även i antalet personer som behöver sjukhusvård och intensivvård. När vi närmar oss jul- och nyårshelgerna finns det dock inget som tyder på detta ännu, beskriver Mats Bojestig.

– Det finns ingen tendens till en platt kurva ännu på sjukhusvården. Mycket sådana här erfarenheter från i våras visar ändå att när vi når en plattå så ligger man där i några veckor. Inte osannolikt att det är en hög press under hela december månad.