Maria Friedner: "Den här pandemin är som en vandring mot Mordor"

Nu går jag till Mordor. Det är det enda som finns kvar att göra. Trots att det börjat ljusna – men fortfarande är långt till vår, värme och vaccin – är det nu, när vi börjar se slutet, som i alla fall jag känner hur orken på allvar börjar tryta.

Ovisshet är en av det mänskliga psykets absolut sämsta grenar, förklarade en psykolog jag nyligen uppsökte. Vi fixar inte att inte veta. Inte under lång tid. Och nu har vi hållits i ovisshet i evigheter. Först: har jag symptom? Räknas det här som symptom? Sen: jag har symptom, undrar om det är covid? Och nu: när ska det ta slut? Den sista frågan kan ingen ännu svara säkert på.

Det är ungefär 3109 km mellan Bag End och Mount Doom. Det har jordens bästa människor, det vill säga nördar på internet, räknat ut. Det är ett slags visshet. Vi vet mer om sträckan Sam och Frodo traskar i Tolkiens berömda böcker än om utgången av den här pandemin. Tur att litteraturen finns, för att erbjuda tröst. Om man ser på vår vandring genom pandemin som ett fantasyäventyr blir allt så mycket mer greppbart och uthärdligt. Där finns den efterlängtade röda tråden: hinder att övervinna, faror att undvika, innan vi når målet: ringen kastas i det brinnande helvetesgapet, Saurons välde faller och allt blir gott i världen igen. Eller i alla fall lite mindre hemskt. För precis som i Tolkiens värld, kommer ingenting att vara sig likt när slutstriden stått och allting är över. Inget vaccin i världen kan ge oss våra döda tillbaka. Sorgen efter dem vi förlorat bär vi med oss in i det som kommer sen.

Min själ känns som vattnet i en damm som stått stilla för länge. Brunt. Algbemängt. Något måste hända! Jag har sett hela Netflix. Surfat hela internet. Läst alla böcker jag överhuvudtaget stått ut med att läsa. Nu vill jag bara UT. Inte ut i naturen, där har jag varit – gud vad vi alla har varit i naturen och luktat scoutläger och druckit ur termos och skaffat stormkök och ny terminologi. Jag vill till teatern! Till en solig uteservering på en piazza! Jag vill trängas på en konsert där basen dunkar genom kroppen och man känner doften av hundratals andra människors lycka. Men jag får inte. Så jag går till Mordor.

Jag har satt ett dagsmål på min stegräknare. De magiska 10 000 stegen motsvarar ungefär 7 km säger internet, och även om det inte är någon exakt vetenskap så räcker det för mig. Med den hastigheten tar det 444 dagar till Mordor och det är banne mig för lång tid. Så jag har höjt insatsen. 15 000 steg om dagen landar mig på en mil om dagen ungefär, och då är jag framme i Mordor till nyår. Då måste väl det här ändå vara för länge sen över?

Jag går ensam. Barnen har förvandlats till hålögda zombier under årets tretton miljoner vab-dagar med lindriga symptom, framför skärmar av varierande storlek och i ett hem i varierande grad av förfall. De väser bara, med röda ögon och blottade tänder, kramande sina skärmar som Gollum kramar ringen, och vägrar följa med. Så jag går själv. Jag gör det som en kombination av självspäkning och som ett sista desperat försök att göra något meningsfullt – något som i alla fall bär skuggan av likhet med normalitet. Som om jag, med min rörelse, kan sätta fart på tiden.

Maria Friedner

Fakta

JRR Tolkiens böcker Lord of the Rings/Sagan om ringen publicerades först i Storbritannien 1954–55. Appen Walk to Mordor kan laddas ner gratis från app store och google play.