”Många är slitna, stressade och trötta” – nu vill Vux ha extramiljoner

För tre veckor sedan berättade Värnamo Nyheter om den dramatiska ökning av elever på Vuxenutbildningen under det senaste året. När det gäller studier på grundläggande nivå, gymnasienivå samt SFI, svenska för invandrare, ökade man från 1 118 elever under 2019 till 2 410 under 2020 – en ökning med 115 procent.

Rektor Lena Peltomaa har nu – på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen – preciserat vad som krävs för att komma till rätta med situationen.

— Vi har sökt medel för att kunna anställa tre lärare till, fram till december 2022. Det motsvarar 2,7 miljoner under två år, säger hon och fortsätter:

— Jag hoppas förstås att vi ska få ett tillskott som sträcker sig så länge pandemieffekterna och arbetslösheten håller i sig eftersom söktrycket till Vuxenutbildningen i regel följer lågkonjunkturen.

Trots att Vuxenutbildningen har tagit in så många nya elever – Lena Peltomaa beskriver det som en ”anstormning” sedan september förra året – har man samtidigt tvingats att säga nej till sökande.

Flera av dem som har fått nej har, enligt Lena Peltomaa, tagit beskedet hårt.

— Studie- och yrkesvägledarna får ta emot många samtal från frustrerade och ledsna sökande som inte kunnat prioriteras vid antagning och som tycker att deras planer blir omkullkastade när de inte kommer in på sin sökta kurs.

Måste ni inte ta emot alla?

— Det är inte så att man är skyldig att ta emot alla som är behöriga, säger Lena Peltomaa.

Hur har ni klarat arbetsmiljön det senaste året?

— Jag har ett fantastiskt team på Vux som verkligen har slitit hårt och gjort allt för att vi ska kunna ta emot så många studerande som möjligt, men självklart har det påverkat oss. Många är slitna, stressade och trötta nu, säger Lena Peltomaa.

Barn- och utbildningsnämnden har skickat Vuxenutbildningens begäran vidare till kommunstyrelsen.