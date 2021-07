Man dömd för 22 brott mot sin sambo – kvinnan spelade in övergreppen

Mannen och kvinnan blev ett par 2018. Enligt kvinnan började de bråka ganska omgående men de försonades snabbt. Men när kvinnan blev gravid så förändrades det och situationen förvärrades. Mannen krävde att få ha fullständig kontroll över var hon befann sig. Skrev hon inte en lapp och berättade var hon var, exempelvis i livsmedelsaffären, så fick hon problem. Mannen gillade inte heller hennes vänner och han ogillade när hon besökte sin mamma.

Under rättegången berättade kvinnan att hon oftast gav efter för att situationen skulle lugnas ner och hon gjorde aldrig något utan att först fråga sambon om lov, bland annat ville mannen avgöra hur mycket kvinnan skulle amma deras barn. Enligt kvinnan hade hon till slut förlorat sin självkänsla och kände sig helt värdelös men hon hade också börjat att spela in bråken och idén hade hon fått från mannen som tyckte att hon skulle spela in grälen för att höra hur dum hon lät. Nu fick dock inspelningarna en helt annan funktion, nämligen som bevisning i målet om grov kvinnofridskränkning.

”Efter att ha lyssnat till inspelningarna i målet, där (mannens namn), upprepat och med stor intensitet, förnedrar, förolämpar och hotar (kvinnans namn), kan tingsrätten inte dra någon annan slutsats än att gärningarna allvarligt har skadat (kvinnans namn) självkänsla”, skriver man i domen.

Tingsrätten konstaterar också att under perioden maj 2020 och maj 2021 har mannen gjort sig skyldig till 22 brott mot kvinnan. Av dessa är 16 olaga hot, 4 misshandel, ett ofredande och ett olaga tvång och sammantaget kvalificerar sig gärningarna som grov kvinnofridskränkning. Enligt rätten har mannen även gjort sig skyldig till olaga hot riktat mot sin före detta svärmor samt övergrepp i rättssak.

Eftersom mannen inte var straffad sedan tidigare så föreslog Kriminalvården att mannen skulle dömas till samhällstjänst, vilket mannen hade samtyckt till. Tingsrätten var av en annan åsikt och dömde mannen till 1,5 års fängelse. Dessutom får han stanna kvar i häktet i väntan på att domen ska verkställas på grund av att man gör bedömningen att det finns risk för fortsatt brottslighet. Mannen döms även till att betala 75 200 kronor i skadestånd till kvinnan och 10 000 kronor till hennes mamma.