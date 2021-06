Lokala världsstjärnan tillbaka som hemmaförare

Lejonen har än så länge bara hunnit köra en match i årets Bauhausliga. Det blev en seger borta mot Kumla Indianerna. Lejonen har ett starkt lag och en väldigt bredd trupp. Någonting laget kommer få nytta av i hemmapremiären mot Dackarna under torsdagskvällen, då flera viktiga förare saknas. Mikael Holmstrand är en av två lagledare för klubben och han berättar att det är flera förare som inte är tillgängliga denna vecka då det bland annat körs GP-kval i helgen.

– Det är en utmanande vecka för oss helt klart. Under onsdagskvällen körs den uppskjutna EM-deltävlingen där Robert Lambert medverkar. På fredag körs en tävling där de snittbästa polska förarna i högstaligan gör upp i en individuell tävling. Där kommer Miskowiak och Lambert att köra. På lördag så är det GP-kval där Tungate, Lambert och Klindt kör. Beroende på vilket land de kör i så är det svårt att ha med dem i laget på torsdag på grund av reserestriktioner bland annat. Vilka resurser de har när det kommer till motorer och mekaniker spelar även in. Individuellt så är det en av de viktigaste tävlingarna för förarna under året och vi vill inte stå i vägen för deras dröm att köra GP. Därför var det bara Berntzon av våra förare som GP-kvalar som var tillgänglig till denna matchen, säger Mikael Holmstrand.

Trots att flera förare inte är tillgängliga så är Holmstrand förhoppningsfull inför hemmapremiären.

– Vi är nöjda med att få ihop fullt lag. Dackarna kommer med två stjärnförare i form av Janowski och Doyle så det gäller att vi gör vårt jobb som lag. Vi är svåra att slå hemma och både Kaszprzak och Hampel kan slå vem som helst på vår hemmabana. Det och att vi har ligans starkaste svenskuppsättning talar för oss. Vi kommer göra vad vi kan för att bjuda publiken på en spännande hemmapremiär, avslutar Mikael Holmstrand.

GP-föraren från Anderstorp Oliver Berntzon är tillbaka i sin moderklubb och gör i samband med matchen mot Dackarna sin första match i klubben på hemmaplan på sex år. Oliver ser fram emot matchen och tycker att det ska bli kul att få köra inför hemmapubliken igen.

– Det ska bli grymt kul att få köra inför hemmapublken igen. Det är såklart synd att det inte får vara så mycket publik som det brukar men det är superkul att det får vara 500 iallafall, säger Oliver Berntzon.

Oliver berättar vad som kommer bli viktigt för att han och laget ska lyckas.

– Första hemmamatchen på året är alltid lite tuffare än de andra. Det gäller att känna av hur banan är i år och hitta rätt. Vi har ett litet annat lag mot Dackarna än vad vi brukar. Det kommer bli viktigt att vi får en bra start på tävlingen. Det som talar för oss är att många i vårt lag är snabba i Gislaved.

Efter matchen åker Oliver till Kroatien för att köra GP-kval.

– Det blir hektiskt, jag åker klockan 04:00 på fredagen och åker under hela dagen. Tävlingen körs på lördag i Kroatien, avslutar Oliver Berntzon.