Lokala politiker om kritiken från Ebba Busch: ”Hon skulle behöva hälsa på oss i Värnamo”

I sitt jultal riktade Ebba Busch (KD) kritik mot begreppet ”Värnamoliberalism” och menade att, med den, hamnar man ”förr eller senare i Värnamos sits” och syftade då på brottslighet och skjutningar i staden.

Begreppet har under åren används av Annie Lööf (C), vilket Ebba Busch också nämnde i sitt tal. Men Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun och pappa till Annie Lööf, menar att Busch har missuppfattat vad begreppet handlar om:

– Hon har ju inte förstått över huvud taget vad som ligger i det ordet. Det man menar är att det finns ett starkt näringsliv, starkt övrigt föreningsliv och starka kyrkor. Det har skapat låg arbetslöshet, låga sjuktal och välfärd, säger han och fortsätter:

– Händelserna som har inträffat, med skjutningar och våldsdåd, är helt avskyvärda, men det har ju inget att göra med att vi har ett bra näringsliv. Det hon missar är att den totala brottsligheten har minskat, menar han.

Hans-Göran Johansson reagerar också på att hon väljer Värnamo som exempel i sin kritik, med tanke på att Kristdemokraterna sedan många år tillbaka sitter i det politiska styret i kommunen.

– Hon ger ju sina partikamrater en känga. Det har funnits rätt så många KD-politiker som har suttit på tunga poster i nämnder. Centern har inte styrt själva. Det är synd om de lokala KD-politikerna. Det är ju en ganska allvarlig kritik hon riktar.

Han riktar också en känga tillbaka till Ebba Busch:

– På riksplan behöver man skärpa lagstiftningen, med straffskärpning. De verktygen sitter hon på.

I sitt tal verkar hon mena att det saknas rätt och ordning i Värnamo. Vad tänker du kring det?

– Hon behöver förklara vad hon menar med rätt och ordning. Att det ska vara rättssäkert och ordning och reda, det står jag för varje dag i veckan och det står Centern för också. Jag tycker att man ska vara lösningsfokuserad, istället för att smutskasta varandra, säger han och fortsätter:

– Det är så otroligt dumt uttryckt. Ett jultal bör väl handla om något annat.

Inte heller Håkan Johansson (KD), gruppledare och vice ordförande för Kristdemokraterna i Värnamo, känner igen sig i bilden som Ebba Busch (KD) målar upp.

Står du bakom Buschs kritik av ”Värnamoliberalismen”?

– Nej, citaten om Värnamo känner jag inte igen mig i. Det som hon beskriver är inte en Värnamoliberalism eller centerliberalism som jag känner igen härifrån, tvärt om. Hon är inne i en allmän kritik av en liberalism som söker en ny väg, men Värnamoliberalismen avgränsar sig mot den allmänna liberalismen.

På vilket sätt skiljer sig Värnamoliberalism från allmän liberalism?

– Detta att liberal frihet behöver ett starkt civilsamhälle och ett starkt och livskraftigt näringsliv för att fungera. Den typen av liberalismen har vi lätt att samarbeta med.

Uppfattar du det som att hon riktar kritik mot sina partikamrater i Värnamo?

– Nej, det gör jag inte, utan jag tänker mer att hon nog inte riktigt har förstått att Värnamoliberalismen är en avgränsning gentemot mainstreamliberalismen. Hon beskriver någonting annat än det vi ser här. Hon resonerar utifrån sitt nationella perspektiv och utifrån det kan hennes kritik mycket väl vara rimlig, men utifrån ett Värnamoperspektiv stämmer det inte. Värnamoliberalismen är inte ett så bra exempel på vad hon är ute efter.

Håkan Johansson berättar också att han håller på att skriva ett mejl till sin partiledare:

– Jag sitter och skriver ett mejl och tänker bjuda ner henne till Värnamo, så att hon får se hur det faktiskt fungerar här.

I sitt tal verkar hon mena att det saknas rätt och ordning i Värnamo. Vad tänker du kring det?

– Jag förstår inte det. Vi är ju med i styret här och vi jobbar jättemycket med trygghetsskapande åtgärder. Kommunen och polisen samverkar. I senaste budgeten förstärker vi insatserna för att vi som kommun ska nå fram till ungdomar som finns i riskzonen, med extra uppdrag och medel till socialen och skolan för att de ska hitta fler former att samverka på. Jag tycker att vi jobbar på bra och försöker att motverka brottslighet, säger han och fortsätter:

– Det ligger ju inte i liberalismens natur att inte vilja ha ordning och rättvisa.

Samtidigt tycker Håkan Johansson att Ebba Buschs jultal var bra i övrigt:

– Jag tycker att för övrigt var det ett väldigt fint jultal. Det var en väldigt bra kristdemokratisk analys av hur samhället ser ut i dag, men hon skulle behöva hälsa på oss i Värnamo.