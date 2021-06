Lista: Fler tips på semesterläsning

Genom vildhästarna ser vi människans framfart

”Przewalskis häst”

Maja Lunde

(Natur & kultur)

► Genom tre parallella berättelser får läsaren följa de sista riktiga vildhästarna: Michail från S:t Petersburg som i slutet på 1800-talet ger sig ut på en upptäcktsresa för att hämta hem vildhästar till stadens zoologiska trädgård. 100 år senare sliter veterinären Karin och hennes missbrukande son med att återinföra vildhästarna på den mongoliska steppen, vildhästar som under lång tid bara levt i inhägnade reservat i Europa. Och slutligen Eva som i en postapokalyptisk värld år 2064 försöker överleva tillsammans med dottern Isa på familjegården i Norge där det dels finns bruksdjur som kor och getter och dels vildhästar.

Det här är det tredje fristående delen i Maja Lundes klimatsvit. Genom djuren skildrar hon människans framfart över jorden. Hur vi kastar vasen i golvet och sedan darrande limmar ihop skärvorna, men inte alltid lyckas.

Ett nog så viktigt samtal att fördjupa sig i

”Vad ska vi ha samhället till?”

Birger Schlaug

(Verbal)

► Miljöpartiets före detta språkrör och en av partiets grundare är inte nådig när han skärskådar samhället såsom det ser ut i dag. Inte ens det egna partiet och dess företrädare går säkra.

Pedagogiskt men utan pardon förklarar han det omöjliga med evig tillväxt, det omöjliga med att kombinera ekonomismens tidsålder och den starka arbetslinjen med klimatkrisens utmaningar. Om och om igen hör jag Greta Thunberg dundra i bakgrunden: “We are in the beginning of mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth”.

Det är inte direkt vilsamt, men ett nog så viktigt samtal att fördjupa sig i och ta del av – vad ska vi ha för samhälle egentligen?

Nya och redan hyllade deckarförfattare

”Den andra systern”

Peter Nyström och Peter Mohlin

(Norstedts)

► Peter Nyström och Peter Mohlin har de senaste åren satsat på en barndomsdröm, att tillsammans skriva deckare som utspelar sig i uppväxtstaden Karlstad.

Det här är deras andra bok om före detta FBI-agenten John Adderley som lever med hemlig identitet i Karlstad, jagad av den nigerianska maffian.

Nu börjar det förflutna komma ikapp och Adderley försöker leda en mordutredning samtidigt som han skuggas av torpeder. Författarduon tilldelades priset Årets deckardebut 2020 för den första boken om John Adderley, ”Det sista livet”.

Det blir ensamt när fåglarna försvunnit

”Den sista migrationen”

Charlotte McConaghy

(Lavender Lit)

► Djuren dör ut. Det här är framtiden och människan har inte lyckats ändra kurs, nu är haven utfiskade och fåglar sällsynta. Människorna fortsätter med sitt i den här framtidsdystopiska klimatromanen, men de lever hand i hand med sorgen och ensamheten i en värld som tystnar.

Det här är australienska författaren Charlotte McConaghys genombrottsroman för en vuxen publik, en bästsäljare i egna landet som nu också sålts till ett 20-tal andra länder. Och hon har en säregen skrivstil som närmast gränsar till sagans värld.

Dags för nästa generation att erövra demokratin

”Demokrati. En liten bok om en stor sak”

Sofia Näsström

(Historiska media)

► Det här är en liten behändig fickbok, men den väger så mycket tyngre. Sofia Näsström är professor i statsvetenskap och hon har identifierat ett problem – de som kritiserar demokratin har ofta mer genomtänkta argument för sin sak än de som försvarar demokratin som snarare tycks gå på autopilot och inte riktigt tänkt igenom vad det faktiskt innebär.

Här får vi möjligheten att lära oss om demokrati på riktigt. Vilka är svagheterna och varför väger styrkorna tyngre?

Börja semestern med denna bok!

”Stå fast – vägra vår tids utvecklingstvång”

Författare: Svend Brinkmann

(Norstedts)

► Det här är ett sent kommet tips för boken är egentligen från 2015 och redan då tilldelades författaren det prestigefulla danska priset Rosenkjærprisen för sin förmåga att förmedla ett svårtillgängligt vetenskapligt ämne.

Så trots att jag är lite sen på bollen här måste jag ha med denna på tipslistan – börja sommarsemestern med den här frigörelsen!

Boken går ut på att dagens moderna människa tappat fotfästet i det accelererande samhällstempot. För att må bra igen måste vi börja säga ifrån. Tacka nej. Strunta i att lära oss det senaste. Fokusera på det negativa. Lägg locket på dina känslor för en gångs skull. Bara var lite skönt bitter. Och framför allt sluta med coacher och sådana här självhjälpsböcker (som denna).

Barnböcker:

Skimrande vardagsrealism i hyreshus

”Hemma i mitt hus”

Gabi Frödén

(Bonnier Carlsen)

► Genom vintern, våren, sommaren och sedan hösten får läsaren följa Lou som bor med sin pappa i ett hyreshus. Hon tänker på huset som ett stort träd där varje granne bor på en gren, själv är hon en fågel som flyger mellan grenarna med bästa vännen Jemima som också bor i huset.

Det här är en rejäl och generös bilderbok som inte duckar för de lite tuffare frågorna. Som vuxen värker det i magen när Lou får spendera sommarlovet hos den pensionerade grannen medan alla andra barnen lämnar staden för sommarstugor vid vattnet. Men Gabi Frödén tar barnets perspektiv och sammantaget döljs vardagsrealismen bakom ett skimmer av gemenskap i trädet.

Vackert om livets gång

”Livets alla färger”

Lisa Aisato

(Bonnier Carlsen)

► ”Minns du att vi badade i sommarregnet?”. Med små, enkla meningar förstärks de galet härliga illustrationerna som gärna breder ut sig över hela uppslaget. Här får man följa livets alla färger; från barndomens nyfikenhet, tonårens känslostormar, vuxenlivets sökande och föräldraskapets utmattning till friden och ensamheten under ålderdomen.

Det är lika mycket konst som det är en barnbok och jag är helt övertygad över att min 5-åriga dotter kommer att bära med sig några av de här vackra bilderna livet igenom.

En skrattfest tillsammans med barnen

”Boken som inte vill bli läst”

David Sundin

(Bonnier Carlsen)

► Det här blev årets mest sålda barnbok 2020 och det är inte konstigt – detta är en skrattfest. Visst den ställer lite krav på den vuxna som läser, man får inte vara för självmedveten eftersom man på sidorna uppmanas spela med i den här föreställningen. Men så blir det också ett sånt där ljuvligt tillfälle där barnet kiknar av skratt.

Det är med andra ord inte den bästa boken att läsa som godnattsaga. Men här erbjuds ett manus för att få ett oförglömligt ögonblick tillsammans, vuxen och barn.

Grafisk form samt färgläggning är gjord av Alexis Holmqvist.