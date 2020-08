Lejonen inleder jakten på SM-guldet

Under den webbsända upptaktsträffen var alla åtta lagledare överens om två saker. Det har varit en väldigt speciell försäsong och ingen av klubbarna har jobbat så hårt tidigare - som inför säsongen 2020.

Det beskrevs som två försäsonger under en och samma vår. Allt arbete som var gjort när coronapandemin bröt ut var det bara för klubbarna att kasta i papperskorgen. Plötsligt skulle alla förarkontrakt förhandlas om - och vissa sponsorer valde att riva avtalen med klubbarna.

Det hårda jobbet på kanslierna lär nog fortsätta framöver. För det är inte alls osannolikt att förutsättningarna kommer att ändras framöver. Allt från ekonomiskt (om publik kommer att tillåtas på arenorna i höst) eller om det kommer nya restriktioner för förarnas resor i andra länder.

Det här gör också att lagledarna hade rätt svårt att tippa vilka som kommer stå som mästare när säsongen är slut. Lagen kan komma att köra med helt andra trupper när det är dags för slutspelet. Ett av lagen som nämndes som favoriter var Kumla Indianerna.

– Viktigaste för oss 2020 blir budgetfrågan. Vi måste se till att vi har pengar kvar om vi skulle gå hela vägen till final, sa Kumla Indianernas lagledare Peter Johansson.

Vilket vittnar om vilken oerhört tuff situation det är för speedwayklubbarna den här säsongen.

Lejonen som vann sitt senaste SM-guld 2009 lyftes fram som en outsider av TV-kanalen C More:s kommentator Stefan Klemetz. Även Lejonens lagledare Anders Fröjd tror på en fin säsong för sitt lag. Även om han (också) påtalade att det är mycket som är oklart i många klubbar just nu.

– Det är ju ett par dagar kvar och jag vet att vissa klubbar inte är klara med lagbygget. Men jag vet vad vi har och jag hoppas att det ska räcka till en placering på övre halvan av tabellen.

Vilket även visade sig när han fick frågan om vilket lag han ser som favoriter till guldet.

– Jag borde ju säga att det blir tredje gången gillt för Dackarna, nu när (regerande mästarna) Smederna inte är med i år. Men självklart tror jag på Lejonen. Vi har ett bra lag som helt klart har kapacitet för att vinna!

Anders Fröjd valde också att lyfta fram nyblivne Europamästaren Robert Lamberg och ett sent nyförvärv. För under tisdagen presenterades Linus Eklöf som ny förare in i Fröjds trupp.

För Lejonens del väntar hemmamatch mot Masarna i premiären. En match som fick lite extra tändvätska under upptaktsträffen. Masarnas lagledare Stefan Bäckström valde att ta upp en infekterad övergång när han fick frågan om sitt eget lagbygge.

– Det enda avbräcket vi har är Rohan Tungate. Som Lejonen mer eller mindre går in och stjäl från oss. Det är väl det som jag är besviken över.

När Lejonens Anders Fröjd fick frågan om övergången så svarade han:

– Tungate kom inte överens med Masarna om ett nytt kontrakt. Då hörde han av sig till oss i Lejonen och fråga om han fick komma tillbaka.

Tisdagen den 11 augusti möts alltså lagen i Gislaved. Övriga matcher i premiären är Vetlanda - Dackarna, Kumla Indianerna - Rospiggarna och Piraterna - Västervik.