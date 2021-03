Larm om villabrand var eldning utomhus

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm under tisdagsförmiddagen, hade inringaren sett lågor vid en villa i Rydaholm. När räddningstjänsten anlände till villan så kunde de konstatera att det inte rörde sig om en brand i en bostad utan att fastighetsägaren hade gjort upp en brasa på tomten. Räddningstjänsten kunde lämna platsen redan innan klockan 11 efter att ha informerat fastighetsägaren om det olämpliga att elda utomhus just nu.

– Risken för gräsbränder är väldigt hög just nu, säger räddningstjänstens inre befäl.