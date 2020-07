Lärkan från Värnamo släpper debutsingel

Dianna Bennekovs debutsingel ”Celestial” är inspirerad av natthimlen med alla dess stjärnor och känslan av att känna sig liten när man ser in i rymden. Just stjärnhimlen är något som fascinerat henne ända sen hon var barn:

-Jag älskade att sova ute om natten som barn och ligga och se upp på stjärnorna. Det är svårt att sätta ord på den känslan av oändlighet som man får och jag tror att det här är ett försök att tolka den genom musik.

Dianna är född i Danmark, men flyttade till Värnamo när hon var 14 år gammal tillsammans med sina föräldrar. Här har hon gått estetiskt program på Finnvedens gymnasium och efter examen visste hon att det var musiken hon ville satsa på.

Efter musikstudier på folkhögskola i Jönköping kom hon in på musikhögskolan i Malmö där hon utbildat sig till klassisk pianist. Efter hon tagit examen i januari i år såg framtiden ljus ut med 80 inbokade föreställningar under året runt om i Skåne, men så slog coronan till och allt ställdes in.

- Som tur var kunde jag få konstnärsnämndens krisstipendium eftersom jag hade så mycket inbokat. Det gav mig tid att fokusera på min egen musik, så inget ont som inte för något gott med sig.

Det gjorde att hon kunde få fem låtar färdiga som kommer släppas på Spotify under de kommande veckorna, den första nu på fredag.

Hennes stil beskriver hon som alternativ symfonisk pop, men med influenser från många olika musikstilar. Som ett exempel påminner hennes debutsingel ”Celestial” mer om filmmusik.

Diannas artistnamn LÆRKE kan verka förvirrande, men bakgrundshistorien är enkel, det är hennes mellannamn.

- Det är ett ganska vanligt danskt namn som betyder lärka, men det ser lite mystiskt ut med svenska ögon. Det är ett mellannamn som jag aldrig använt, men det passar bra som artistnamn tycker jag.

Till hösten hoppas hon komma igång med livespelningar, något som hon inte vågat boka in än med tanke på det osäkra läget.

- Det hade varit otroligt kul att få framföra min nya musik inför publik, men jag har inte vågat boka in något än. I värsta fall får det bli livestreamade spelningar, avslutar hon skrattande.