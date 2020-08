Kyrkan vill fortsätta med digitala gudstjänster: "Det är många som följer dem"

Under coronapandemin har Gislaveds pastorat sänt digitala gudstjänster från olika kyrkor i kommunen.

En gudstjänst i veckan har sänts på pastoratets hemsida och under påsken sändes en per dag från skärtorsdagen till annandag påsk. Under Kristi Himmelsfärdsveckan gjordes två sändningar.

När det inte har varit möjligt att samlas i kyrkan har sändningarna varit ett uppskattat alternativ.

- Det har varit populärt. Det är många som följer dem, säger Per-Erik Åkermo.

Sändningarna har haft omkring 200 tittare per gudstjänst. Under 2019 besökte cirka 4900 personer de vanliga fysiska gudstjänsterna i pastoratet från början av april till en bit in i augusti. Motsvarande siffra för de digitala gudstjänsterna under samma period i år är omkring 3000 personer.

- Vi har fått feedback från människor som kanske normalt har svårt att ta sig utanför sina hem. Att de hoppas på att vi inte ska glömma bort dem när vi återgår till verksamhet igen, säger Per-Erik Åkermo.

Även hos Gislaveds frikyrkoförsamling har de digitala andakterna varit populära. Sedan i början av maj har de sänt andakter via youtube på söndagar.

I snitt har de haft 84 visningar per sändning och högst 214 visningar vid ett tillfälle. Mellan 10 maj och 28 juni ökade antalet visningar till 96 stycken i snitt och högst 214.

- Vi hör från folk som inte är från vår församling att de tittat på våra gudstjänster, säger Barbro Ekholm Nestander, ordförande i Gislaveds frikyrkoförsamling.

Att intresset för de digitala andakterna är stort tror hon kan bero på att det ibland är lättare att titta på det hemma.

- Det finns ett intresse, men att ge sig iväg till kyrkan kanske är lite svårt. Kanske vi som tror att tröskeln till vår kyrka är väldigt låg.

Frikyrkoförsamlingen brukar vanligtvis ha omkring 70-90 besökare på sina fysiska gudstjänster.

- Vi ska försöka dra igång med fysiska gudstjänster senare delen av september, säger Barbro Ekholm Nestander.

Trots att Gislaveds pastorat nu kommit igång med fysiska gudstjänster i begränsad omfattning kommer de att fortsätta med de digitala sändningarna.

- Vi har beslutat att vi kommer fortsätta lägga ut en digital variant. Det kommer att finnas möjlighet att gå in och vara med på en digital gudstjänst även under hösten och vintern och förhoppningsvis längre än så.

Intresset för de digitala gudstjänsterna har varit stort och har delvis nått andra målgrupper än vanligt, tror Per-Erik Åkermo.

- Jag tror att många andra som kanske inte skulle ha gått till kyrkan ändå har varit lite nyfikna och hittat något i den digitala gudstjänsten också. Den är lite kortare och mer fokuserad, säger han.

Men att sända digitala gudstjänster är personalkrävande och Per-Erik Åkermo berättar att han tänker ta upp frågan om att livestreama gudstjänster.

- Jag har funderat över att ta upp i ledningsgruppen om vi ska ansöka om alla tillstånd för att kanske kunna livestreama istället för att spela in i förväg, om vi ska fortsätta med det här längre fram också.

Han tror att de digitala gudstjänsterna har varit viktiga på många sätt, inte minst den lokala förankringen.

- Det betyder något att få se gudtjänster från sitt eget närområde istället för att titta på tv-gudstjänster. Jag tror igenkänningsfaktorn är ganska viktig, säger Per-Erik Åkermo.