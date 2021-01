Krönika inför idrottshelgen: ”Spännande derby att vänta”

Vi har kommit fram till den första helgen i januari och ett riktigt härligt volleybollderby står på programmet. Värnamo Volley vann ju hemma i sporthallen i höstas med klara 3-0 över Gislaved. Men för tillfället har Värnamo hela åtta raka förluster och det finns anledning att sätta ett frågetecken för Värnamolagets form. Senast blev det en 1-3-förlust mot Sollentuna.

Men Värnamos tränare Jessica Sandberg såg ljusglimtar.

”Dagens match var ett stort steg framåt. Många gör riktigt bra insatser mot ett Sollentuna som ligger fyra i tabellen. Kan vi spela på den här nivån som vi gjorde idag och ha den glädjen vi hade idag då kommer vinsterna framöver”, sa Jessica Sandberg till Värnamo Nyheter efter matchen.

Värnamo Volley gör sin andra raka säsong i elitserien och det betyder mycket för Värnamo som stad att kunna ha ett volleybollag i högsta serien. Men den här gången är det fördel Gislaved.

Gislaved VK har haft det tungt på flera sätt utanför planen den här säsongen. Tränaren Dick Runesson har varit sjuk, laget blev utsatt för ett inbrott i omklädningsrummet vid ett besök i Örebro och den belgiska storstjärnan Tara Daerden är långtidsskadad. Rutinerade Bo Hallberg har klivit in på ett bra sätt och leder laget för närvarande med sitt lugn och sin rutin.

På planen har GVK kapacitet. Men det finns mer att hämta om allt stämmer. Jag tror att det blir Gislaved som drar det längsta strået den här gången och vinner lördagseftermiddagens match med 3-1.

Anderstorps SK åkte på en tung förlust hemma mot Amo senast. Gästerna från Alstermo ryckte ifrån tidigt och det underläget blev för tufft för ASK att hämta sig ifrån. ASK möter på lördag eftermiddag Karlskrona borta. Karlskrona har spelat in fem poäng mer än Anderstorp som står på tio poäng efter tolv spelade matcher.

Jag tror Anderstorps SK kommer att ta poäng nog för att stanna kvar i allsvenskan. Hälften av serien återstår efter matchen mot Karlskrona. Hannes Rybo är ett mycket vasst nyförvärv och ASK har tillräcklig spets i sitt lag för att stanna kvar i näst högsta serien.