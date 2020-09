Kraftig ökning av konkurserna till följd av coronapandemin

I augusti ökade antalet konkurser i Jönköpings län med 14 procent jämfört med samma månad förra året. I absoluta tal rör det sig dock om ett fåtal konkurser, vilket ger ett procentuellt stort utslag.

– Det gör att man måste vara försiktig med att dra allt för förhastade slutsatser av en enskild månad, säger Harald Stjerna, partner på Syna i ett pressmeddelande.

Väger man i stället samma antalet konkurser från och med mars månad, då coronaepidemin fick synliga konsekvenser, till i dag, är trenden dock tydlig. Näringslivet i Jönköpings län har det kämpigt.

– Jämfört med ett år tidigare har konkurserna ökat med hela 21,7 procent i länet. Det tyder på att många företag, förmodligen som en direkt konsekvens av coronaepidemin, haft det tufft. Ökningen av antalet konkurser i framför allt mars och april har fortsatt under sommaren, även om juli visade på en minskning.

Utvecklingen i Jönköpings län avviker från hur det ser ut på riksplanet. På riket minskade konkurserna i augusti med 25 procent, men har ökat med mer måttliga 12,4 procent sedan i mars.

– Vi ser också att effekterna som följt i spåren på pandemin har drabbat olika sektorer inom näringslivet olika hårt. Exempelvis har dagligvaruhandeln klarat sig mycket bra liksom näthandeln, som i båda fallen ökat sin omsättning, fortsätter Harald Stjerna.

Branscher som drabbats särskilt hårt under pandemin är, som tidigare framkommit, rese- och besöksnäringen som under vissa perioder förlorat merparten av sin omsättning. En återhämtning skedde dock inom den inhemska turismnäringen under sommaren, när svenskarna i allt större utsträckning valde att semestra på hemmaplan.