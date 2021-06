Kraftig minskning av antalet covidsmittade men här är kommunen som ligger i topp i länet

Det är kanske lätt att glömma bort det här med smittspridning när nu allt fler har fått sin första spruta och regionen rapporterar att allt färre covidsjuka är i behov av sjukhusvård. Under vecka 21 rapporterades exempelvis bara 5 nya fall i Vaggeryds kommun och i Gnosjö kommun där man brottats under flera månader med hög smittspridning, hade man också 5 nya fall under samma vecka. I Gislaved, som också legat högt i landet under våren, rapporterade man 24 nya fall under veckan, eller 8 fall/10 000 invånare.

I topp i länet sett till antalet smittade per 10 000 invånare, hamnade Värnamo kommun under vecka 21. 51 nya fall innebär 15 nya fall/10 000 invånare och totalt sett en 28:a plats i landet. På en sjätteplats i landet hamnade grannkommunen Ljungby med ett smittal på 23 fall/10 000 invånare.

I Jönköpings kommun rapporterades 87 nya sjukdomsfall under veckan, vilket ger 6 sjukdomsfall/10 000 invånare.