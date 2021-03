Kontantuttagen i länet minskar – så ser det ut i din kommun

I genomsnitt tog varje invånare i länet ut 510 kronor i månaden, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med 2019.

– Den stora minskningen av kontantuttag förklaras delvis av coronakrisen. Många har varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina betalningsvanor, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB i ett pressmeddelande.

I december tillsatte regeringen utredningen Statens roll på betalningsmarknaden. I utredningsdirektivet konstateras att digitaliseringen leder till stora förändringar av hur vi betalar och att allt färre använder kontanter. Mot den bakgrunden ska utredningen ta ställning till statens respektive näringslivets framtida roll på betalningsmarknaden.

Utvecklingen i Jönköpings län följer riket i stort, där uttagen av kontanter minskade från 42 miljarder kronor under andra halvåret 2019 till 34 miljarder kronor andra halvåret 2020. Tidigare statistik från Kontantbarometern visar att uttagen i Sverige sett över tid har minskat med ungefär 10 procent per år.

Sammanlagt tog invånarna i Jönköpings län tog ut 1,1 miljarder kronor i Bankomats kontantautomater under andra halvåret 2020.

– Även om efterfrågan på kontanter nu minskar snabbt finns fortfarande ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är viktiga både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson.

Fakta: Kontantbarometern per kommun

Uttag och insättning per person och månad under andra halvåret 2020. Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.

Gislaved

Uttag/månad: 727 kr

Insättning/månad: 179 kr

Gnosjö

Uttag/månad: 624 kr

Insättning/månad: Insättningsautomat från Bankomat saknas

Värnamo

Uttag/månad: 465 kr

Insättning/månad: 187 kr

Vaggeryd

Uttag/månad: 483 kr

Insättning/månad: Insättningsautomat från Bankomat saknas