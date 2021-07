Kommunen vill flytta svårt ME-sjuka Holger till Göteborg: ”Vaggeryds kommun försöker bli av med honom”

För en tid sedan blev vi kontaktade av Holgers bror, Anton, som var desperat efter att hans bror hotats av tvångsintagning på Ryhov. Då hade Holger hämtats av en ambulans eskorterad av fyra poliser.

– De läkare som han hade via Vaggeryds vårdcentral hävdade att han var allvarligt psykiskt störd, vilket går emot all forskning om ME. Det måste de säga för att kunna omhänderta honom enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Familjen bytte då snabbt till annan läkare på en annan vårdcentral. Beslutet om tvångsinläggning drogs tillbaka. Holgers placering i Vaggeryds kommun kvartstår nu till den 3 september. Enligt Anton är de lokala vårdcentralerna och länssjukhuset Ryhov under utredning av IVO, inspektionen för vård och omsorg för sin hantering.

Samtidigt, menar Anton Karlsson, pågår det en process i Vaggeryds kommun för att bli av med Holger. Ett första steg var att bevilja bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS. Det innebar samtidigt att grunden för det nuvarande boendet på äldreboendet Mejeriet, enligt socialtjänstlagen, försvann.

Fem dagar senare kom beskedet att Holger beviljats en placering på Klaragården i Mölndal. Detta överklagades av familjen.

– Hur kan de vara beredda på att lägga flera miljoner kronor på att placera honom i en annan kommun istället för att vårda honom på hemmaplan. Pengarna kunde användas till att utbilda personalen, säger Anton.

Överklagan avslogs av förvaltningsrätten den 7 juli – ett beslut som i sin tur överklagades till Kammarrätten. Där fattades omgående beslut att socialnämndens beslut inte ska gälla i avvaktan på ett slutligt avgörande i förvaltningsrätten.

Vad säger man då från socialnämndens sida?

Varför vill ni placera Holger i Mölndal?

– Jag svarar inte på de frågorna, säger nämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (M).

Hur berörs Vaggeryds kommun och socialnämnden av kammarrättens utslag?

– Vi kommer att få ett föreläggande från förvaltningsrätten där de frågar efter våra synpunkter.

Enligt Anton grundar sig händelseutvecklingen på en konflikt mellan hans familj och cheferna på äldreboendet Mejeriet.

– De menar att vi är ett arbetsmiljöproblem, men vad vi har hört – efter att ha kontaktat facket – har det inte kommit något anmärkning på oss från personalen. Det är istället cheferna som menar att vi ställer orimliga krav på Holgers vård.

Exempel på ett par av de frågor som vållat konflikt är en spottkopp som – kanske – kunde tömmas oftare och hjälpen inför natten, som enligt socialnämnden kan ske 22–23, men som familjen önskar till 20.30–22.00.

Att det har förekommit konflikter mellan företrädare för kommunen och anhöriga, noteras även i kammarrättens avgörande: ”…finns en risk för allvarliga brister för honom då personalen på boendet känner otrygghet, osäkerhet och rädsla”, skriver man.

I likhet med Anton gör rätten en koppling till beslutet om flytt.

Parallellt med besluten om Holger behandlade socialnämnden ett annat ärende där cheferna för Mejeriet avsäger sig arbetsmiljöansvar. Från socialnämnden ville man inte berätta vad det handlade om.

Läs mer: Socialförvaltningen avsäger sig arbetsmiljöansvaret för nybyggda Mejeriet: ”Svarar inte på den typen av frågor”

I det fallet ska socialnämndens arbetsutskott upprätta en åtgärdsplan för att ”säkerställa fortsatt god arbetsmiljö”.