Klurigt cykeltips på Bäckalyckan: ”Man får jobba lite med tankenötterna”

Under åtta onsdagar i sommar har IOGT-NTO arrangerat cykeltips i Vaggeryds kommun. En cykelrunda med tolv frågor, som börjar vid Badplatsvägen och mållinjen vid Bäckalyckan. Där möts man av en klurig skiljefråga – och självklart bjuds det på lotterier och annat kul.

– Nu är det inga serveringar på grund av corona, men annars brukar det vara lite kaffeservering, berättar Anita Blomgren, som står vid lotterierna denna onsdagen.

Cykeltipset är återkommande varje år, och har varit mycket populär, berättar hon. Ofta är det runt 70 till 100 besökare. Anita tror att det både är cykelturen och tipsrundan som lockar – men också det sociala.

– Ja, det är välbesökt. Det är trevligt att komma ut och träffa grannarna som man inte träffar så mycket annars. Sedan är det ju ett väldigt fint ställe.

Och det håller även besökarna med om.

– Det är jättetrevligt att de har det och att det är år efter år, det är fantastiskt. Att man kommer ut och cyklar och så är det ju så att man känner folk och lite så där. En sådan här kväll är det ju fantastiskt, perfekt väder. Och en lagom runda, barnen kan följa med. Det passar gammal som ung, säger Linda Christoffersson.

Hon och Alicia Wall kommer precis i mål, men de tror tyvärr inte att det gick så bra med frågorna denna gång.

– Nej, det var inte jättemånga vi var säkra på om vi säger så. 70 procent av frågorna var ganska kluriga faktiskt, säger de.

Att det var lite kluriga frågor denna kväll tyckte även Kristina Skantz. Hon sitter och njuter av solen tillsammans med Jonny Skantz, Katrin Larsson och Arne Larsson. Och de alla håller med om att vissa frågor inte var helt lätta – speciellt inte den där om stjärntecknet.

– Det var klurigt. Om man fyller år idag vilket stjärntecken är du då? Nu efteråt har vi kommit på att det ju var kräftan, säger hon.

Men Jonny tyckte minsann att det gick bra ändå, säger han. Det gäller ju att se det från den ljusa sidan.

– Det gick strålande. Det beror ju på vad man vill ha det till men vi har ju svarat på alla 13 frågor, säger Jonny Skantz.

Och det viktigaste är ju att ha roligt, säger de alla.

Cykeltipset tycker de är ett bra initiativ. För Kristina och Jonny var detta första onsdagen de var med för i år, men Katrin och Arne Larsson har varit med tidigare även i år.

– Vi åker så ofta vi är hemma, säger Katrin Larsson.

Det som lockar säger de alla är att komma ut och cykla, och att det är en aktivitet som passar de flesta.

– Det är väldigt trevligt, och det är en bra runda. Den är lättcyklad. Det är inte några grusvägar eller något sådant, utan asfalt hela vägen, säger Kristina Skantz.

Att det är just frågan om stjärntecknet som var allra klurigast under onsdagens cykeltips står klart. Även Madeleine och Anders Jonasson berättar att de fastnade på just den frågan.

– Man vet sitt eget och kanske de som ligger före och efter, så de som fyller år här i krokarna kanske hade mer koll, säger Madeleine.

Men det är just att det är lite klurigt som är roligt. De berättar att de varit med på cykeltipset ett par gånger under sommaren – och att de gärna är med fler gånger.

– Det är en lagom kvällstur att cykla och så får man jobba lite med tankenötterna. Så det är väldigt trevligt, säger Madeleine.

Therése Thimberg har varit med flera gånger tidigare år, men detta är första onsdagen denna sommaren.

Cykeltipset är ett bra initiativ och kul att det finns i kommunen, tycker hon.

– Att komma ut med familjen och få röra på sig lite och titta lite, säger Therése Thimberg.