Klart: Så inleder IFK Värnamo superettan

Det blir ett nykomlingsmöte direkt i den första omgången då IFK Värnamo åker till Landskrona IP. Det är en match som är tänkt att spelas den 11 april. Hemmapremiären för IFK Värnamo är preliminärt den 18 april då Gif Sundsvall kommer till Värnamo i den andra omgången.

Datumen är ännu preliminära. Nästa vecka ska Svensk elitfotboll tillsammans med klubbarna och Svenska fotbollförbundet besluta om dagar och tider för omgångarna 1-12 i superettan.

FAKTA:

Hela programmet

Omgång 1: 11 april: Akropolis IF - IK Brage Falkenbergs FF - GAIS Örgryte IS - Östers IF Jönköpings Södra IF - Vasalunds IF Landskrona BoIS - IFK Värnamo GIF Sundsvall - Helsingborgs IF Trelleborgs FF - Norrby IF Västerås FK - AFC Eskilstuna

Omgång 2: 18 april: AFC Eskilstuna - Akropolis IF GAIS - Västerås SK Helsingborgs IF - Örgryte IS IK Brage - Falkenbergs FF Norrby IF - Jönköpings Södra IF Vasalunds IF - Trelleborgs FF IFK Värnamo - GIF Sundsvall Östers IF - Landskrona BoIS

Omgång 3: 25 april: AFC Eskilstuna - GAIS Jönköpings Södra IF - Helsingborgs IF Landskrona BoIS - Akropolis IF GIF Sundsvall - Norrby IF Trelleborgs FF - Örgryte IS IFK Värnamo - IK Brage Västerås SK - Vasalunds IF Östers IF - Falkenbergs FF

Omgång 4: 2 maj: Akropolis IF - GIF Sundsvall Falkenbergs FF - IFK Värnamo GAIS - Östers IF Örgryte IS - Västerås SK Jönköpings Södra IF - Trelleborg FF Helsingborgs IF - AFC Eskilstuna Norrby IF - Landskrona BoIS Vasalunds IF – IK Brage

Omgång 5: 9 maj: Falkenbergs FF - Örgryte IS Landskrona BoIS - AFC Eskilstuna IK Brage - Helsingborgs IF Trelleborgs FF - Akropolis IF Vasalunds IF - Norrby IF IFK Värnamo - GAIS Västerås SK - Jönköpings Södra IF Östers IF - GIF Sundsvall

Omgång 6: 16 maj: AFC Eskilstuna - Jönköpings Södra IF Akropolis IF - Örgryte IS GAIS - Trelleborgs FF Landskrona BoIS - Falkenbergs FF Helsingborgs IF - Östers IF IK Brage - Norrby IF GIF Sundsvall - Vasalunds IF Västerås SK - IFK Värnamo

Omgång 7: 23 maj: Falkenbergs FF - Vasalunds IF GAIS - Helsingborgs IF Örgryte IS - GIF Sundsvall Jönköpings Södra IF - Landskrona BoIS Norrby IF - AFC Eskilstuna Trelleborgs FF - Västerås SK IFK Värnamo - Akropolis IF Östers IF - IK Brage

Omgång 8: 30 maj: AFC Eskilstuna - Trelleborgs FF Akropolis IF - Falkenbergs FF Landskrona BoIS - Örgryte IS Helsingborgs IF - IFK Värnamo Norrby IF - GAIS GIF Sundsvall - Jönköpings Södra IF Vasalunds IF - Östers IF Västerås SK - IK Brage

Omgång 9: 6 juni: Falkenbergs FF - Västerås SK GAIS - Landskrona BoIS Örgryte IS - IFK Värnamo Jönköpings Södra IF - Akropolis IF IK Brage - AFC Eskilstuna Trelleborgs FF - GIF Sundsvall Vasalunds IF - Helsingborgs IF Östers IF - Norrby IF

Omgång 10: 13 juni: AFC Eskilstuna - Falkenbergs FF Akropolis IF - Vasalunds IF Örgryte IS - Jönköpings Södra IF Landskrona BoIS - IK Brage Helsingborgs IF - Norrby IF GIF Sundsvall - GAIS IFK Värnamo - Trelleborgs FF Västerås SK - Östers IF

Omgång 11: 20 juni: Jönköpings Södra IF - GAIS Helsingborgs IF - Akropolis IF IK Brage - Örgryte IS Norrby IF - IFK Värnamo GIF Sundsvall - Västerås SK Trelleborgs FF - Falkenbergs FF Vasalunds IF - Landskrona BoIS Östers IF - AFC Eskilstuna

Omgång 12: 18 juli: AFC Eskilstuna - GIF Sundsvall Akropolis IF - Norrby IF Falkenbergs FF - Jönköpings Södra IF GAIS - IK Brage Örgryte IS - Vasalunds IF Landskrona BoIS - Trelleborgs FF IFK Värnamo - Östers IF Västerås SK - Helsingborgs IF

Omgång 13: 25 juli: AFC Eskilstuna - Örgryte IS GAIS - Akropolis IF Landskrona BoIS - GIF Sundsvall Helsingborgs IF - Falkenbergs FF IK Brage - Trelleborgs FF Norrby IF - Västerås SK IFK Värnamo - Vasalunds IF Östers IF - Jönköpings Södra IF

Omgång 14: 1 augusti: Akropolis IF - Östers IF Falkenbegs FF - Norrby IF Örgryte IS - GAIS Jönköpings Södra IF - IFK Värnamo GIF Sundsvall - IK Brage Trelleborgs FF - Helsingborgs IF Vasalunds IF - AFC Eskilstuna Västerås SK - Landskrona BoIS

Omgång 15: 8 augusti: Falkenbergs FF - GIF Sundsvall GAIS - Vasalunds IF Helsingborgs IF - Landskrona BoIS IK Brage - Jönköpings Södra IF Norrby IF - Örgryte IS IFK Värnamo - AFC Eskilstuna Västerås SK - Akropolis IF Östers IF - Trelleborgs FF

Omgång 16: 15 augusti: AFC Eskilstuna - Norrby IF Akropolis IF - Helsingborgs IF Örgryte IS - IK Brage Jönköpings Södra IF - Östers IF Landskrona BoIS - Västerås SK GIF Sundsvall - IFK Värnamo Trelleborgs FF - GAIS Vasalunds IF - Falkenbergs FF

Omgång 17: 22 augusti: Falkenbergs FF - Trelleborgs FF GAIS - Jönköpings Södra IF Helsingborgs IF - Vasalunds IF IK Brage - Västerås SK Norrby IF - Akropolis IF GIF Sundsvall - AFC Eskilstuna IFK Värnamo - Landskrona BoIS Östers IF - Örgryte IS

Omgång 18: 29 augusti: AFC Eskilstuna - IK Brage Akropolis IF - IFK Värnamo Örgryte IS - Norrby IF Jönköpings Södra IF - GIF Sundsvall Landskrona BoIS - Helsingborgs IF Trelleborgs FF - Östers IF Vasalunds IF - GAIS Västerås SK - Falkenbergs FF

Omgång 19: 5 september: Falkenbergs FF - Akropolis IF GAIS - AFC Eskilstuna Helsingborgs IF - Trelleborgs FF IK Brage - Landskrona BoIS Norrby IF - Vasalunds IF GIF Sundsvall - Örgryte IS IFK Värnamo - Jönköpings Södra IF Östers IF - Västerås SK

Omgång 20: 12 september: AFC Eskilstuna - Helsingborgs IF Örgryte IS - Akropolis IF Jönköpings Södra IF - Falkenbergs FF Landskrona BoIS - GAIS Trelleborgs FF - IK Brage Vasalunds IF - GIF Sundsvall Västerås SK - Norrby IF Östers IF - IFK Värnamo

Omgång 21: 19 september: AFC Eskilstuna - Vasalunds IF Akropolis IF - Västerås SK Falkenbergs FF - Östers IF Helsingborgs IF - Jönköpings Södra IF IK Brage - GAIS Norrby IF - Trelleborgs FF GIF Sundsvall - Landskrona BoIS IFK Värnamo - Örgryte IS

Omgång 22: 26 september: GAIS - Falkenbergs FF Örgryte IS - AFC Eskilstuna Jönköpings Södra IF - IK Brage Landskrona BoIS - Norrby IF Trelleborgs FF - IFK Värnamo Vasalunds IF - Akropolis IF Västerås SK - GIF Sundsvall Östers IF - Helsingborgs IF

Omgång 23: 30 september: AFC Eskilstuna - Östers IF Akropolis IF - Jönköpings Södra IF Falkenbergs FF - Landskrona BoIS GAIS - Örgryte IS IK Brage - Vasalunds IF Norrby IF - Helsingborgs IF GIF Sundsvall - Trelleborgs FF IFK Värnamo - Västerås SK

Omgång 24: 3 oktober: Akropolis IF - AFC Eskilstuna Örgryte IS - Falkenbergs FF Jönköpings Södra IF - Norrby IF Helsingborgs IF - GIF Sundsvall IK Brage - Östers IF Trelleborgs FF - Landskrona BoIS Vasalunds IF - IFK Värnamo Västerås SK - GAIS

Omgång 25: 17 oktober: AFC Eskilstuna - Västerås SK Falkenbergs FF - Helsingborgs IF GAIS - IFK Värnamo Örgryte IS - Trelleborgs FF Landskrona BoIS - Jönköpings Södra IF Norrby IF - IK Brage GIF Sundsvall - Akropolis IF Östers IF - Vasalunds IF

Omgång 26: 24 oktober: Akropolis IF - Landskrona BoIS Jönköpings Södra IF - Örgryte IS Helsingborgs IF - GAIS IK Brage - GIF Sundsvall Norrby IF - Östers IF Trelleborgs FF - AFC Eskilstuna Vasalunds IF - Västerås SK IFK Värnamo - Falkenbergs FF

Omgång 27: 31 oktober: AFC Eskilstuna - IFK Värnamo Akropolis IF - Trelleborgs FF GAIS - Norrby IF Landskrona BoIS - Östers IF Helsingborgs IF - IK Brage GIF Sundsvall - Falkenbergs FF Vasalunds IF - Jönköpings Södra IF Västerås SK - Örgryte IS

Omgång 28: 7 november: Falkenbergs FF - AFC Eskilstuna Örgryte IS - Landskrona BoIS Jönköpings Södra IF - Västerås SK IK Brage - Akropolis IF Norrby IF - GIF Sundsvall Trelleborgs FF - Vasalunds IF IFK Värnamo - Helsingborgs IF Östers IF - GAIS

Omgång 29: 21 november: Akropolis IF - GAIS Örgryte IS - Helsingborgs IF Jönköpings Södra IF - AFC Eskilstuna Landskrona BoIS - Vasalunds IF IK Brage - IFK Värnamo Norrby IF - Falkenbergs FF GIF Sundsvall - Östers IF Västerås SK - Trelleborgs FF

Omgång 30: 27 november: AFC Eskilstuna - Landskrona BoIS Falkenbergs FF - IK Brage GAIS - GIF Sundsvall Helsingborgs IF - Västerås SK Trelleborgs FF - Jönköpings Södra IF Vasalunds IF - Örgryte IS IFK Värnamo - Norrby IF Östers IF - Akropolis IF