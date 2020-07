"Kan folket inte komma till festivalen, får festivalen komma till folket"

Efter en sommar med mycket inställt kommer äntligen goda nyheter från Unnaryd. I skogen på gränsen mellan Småland och Halland, kommer festivalen Into the Woods att hållas för andra året i rad, mellan 3-9 augusti. Dess grundtanke, är att dra samman människor med natur, varandra och sig själva.

Likt den organiska grundtanken, växer skogsfestivalen i år längs med nya grenar. Istället för att låta sig stoppas av coronan, utvecklade arrangörerna från Forest Tribe, samt Eric Ruth, VD för Nordic Surfers, nya koncept anpassade efter restriktionerna. Som resultat, blir festivalen inte bara av – utan siktar på fler deltagare än förra året. Kristoffer Kabell, en av initiativtagarna till projektet, förklarar:

– För att sära på de olika koncepten vi utvecklat inom Into the Woods den här sommaren, är det uppdelat i tre. Del ett: "Into the Woods On-Site".

Första delen bygger på samma koncept som året innan. En veckas camping i skogen, med deltagande samt hållbarhet i fokus. Workshops, musik, mat och samskapande aktiviteter står på schemat. Den stora skillnaden för i år, är antalet deltagare, som pågrund av coronarestriktionerna blir nerskalat med en faktor på tio.

– Därför blir det förre aktiviteter och workshops – men också lyxigare för deltagarna som är här, säger Kristoffer Kabell.

– Del två, har döpts till "Into the Woods On-Tour". Här leker vi med konceptet "kan inte folket komma till festivalen, så kommer festivalen till folket." Det riktar sig först och främst till kommuninvånare i Hylte, då kommunen har stor del i att backa festivalen, förklarar han.

Under touren kommer det lokala bandet Nú Fiona åka runt på en tre dagars turné, som stannar i Långaryd, Hyltebruk och Rydöbruk. Utöver live-konserten, kommer varje event även bestå av livestreamade workshops från camping-festivalen, samt tillgång till mat lagad på lokala råvaror.

– Detta är ett helt nytt koncept, så det blir spännande att se hur det går, tycker Kristoffer Kabell. Vi kände att vi så gott det går ville nå ut till det lokala folket, därav den här lösningen.

Att använda det här året som test-år för ideér om hur man bäst driver en festival med hållbarhet i fokus passar bra, tycker Kristoffer Kabell.

– Ingen kan ju säga att man gjorde ett dåligt corona-år, säger han och skrattar.

Del tre kallas "Into the Woods Online". Tanken här, är att utforska vad live-streaming av event innebär, samt hur det går att utveckla. Allmänheten kommer få tillgång till gratis festivalbiljetter online och kunna se livesändningar från både konserter samt workshops från festivalen.

– Med uppkoppling och en högtalare kan du alltså sticka ut i en trädgård, grönområde eller en park, dra med några polare och ta del av festivalen på eget håll, säger Kristoffer Kabell.

Utgångspunkten att Into the Woods är en plattform istället för ett stängt rum, tillåter olika projekt som dessa att ta form, förklarar Kristoffer Kabell. Han tror att festivalen i slutändan kanske växer sig till en mycket större verksamhet, med kurser och aktiviteter som håller på hela sommaren.