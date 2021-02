JUST NU: Färre covidsjuka är i behov av sjukhusvård – regionen redovisar veckans lägsta siffra

Förra veckan såg det ju ganska ljust ut. Antalet covidsjuka på länets sjukhus blev allt färre och intensivvårdsavdelningarna var inte lika hårt belastade som de varit under en tid men så, den här veckan sköt det i höjden igen såväl vad gäller sjukhusvårdade patienter och dödsfall.

Under vecka 6 rapporterade regionen in att två patienter med covid-19 hade avlidit på länets sjukhus. Under vecka 7, det vill säga den här veckan, har sex personer avlidit, dock ingen under det senaste dygnet.

Regionens siffror som sammanställts under fredagsmorgonen, visar att det just nu vårdas 70 personer med covid på länets sjukhus. Det är en minskning med 8 jämfört med i torsdags och 12 jämfört med veckans toppnotering i onsdags. Av dessa 70 är det 19 som är i behov av intensivvård och det är en ökning med en person jämfört med igår men ändå under veckans toppnotering på 21 som man nådde i tisdags.

Det senaste dygnet har även 13 bedömts vara så pigga att de har blivit utskrivna.