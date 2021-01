Julgransinlämning utan sociala aktiviteter

Coronapandemin sägs ha gett försäljningen av julgranar en ordentligt skjuts, såväl i Sverige som i USA, och även gjort att många valt att inhandla sina granar ovanligt tidigt.

Även om många allmänna aktiviteter ställts in under det senaste året, kan invånarna åtminstone, precis som man kunnat göra de två senaste åren, lämna sin gran vid värmepannan i Mossarp, när julen väl har dansats ut. Men delvis måste det bli under andra former än tidigare.

– Vi kommer inte att kunna ha något event på platsen på grund av covid-19. Men vi vill gärna ta emot julgranar precis som tidigare år, och granen får man själv placera på anvisad plats inom området, säger Kamilla Florentzson, energiingenjör på Gislaved Energi.

Tidigare år har allmänheten kunnat kika in i värmeverket och prata energifrågor med personalen. Gislaved Energi har också bjudit på korv med bröd. Men dessa aktiviteter måste alltså ställas in i år.

Fjärrvärmeanläggningen i Mossarp kommer dock att vara öppen för inlämning av granar mellan 16.00 och 18.30 den 13 januari. Det kommer också att finnas personal på plats för att hjälpa till vid behov.

– Gislaved Energi fick 2019 in runt 80 granar, och 2020 runt 130 granar. I år hoppas vi förstås på ännu fler, och vi kommer precis som tidigare år plantera nya träd i Afrika via Läkarmissionen för varje inlämnad gran, säger Kamilla Florentzson.

Julgranarna som kommer in till anläggningen flisas ner och eldas i en av pannorna i Mossarp. Där omvandlas de till energi i form av klimatsmart fjärrvärme som värmer upp hus i Gislaved och Anderstorp.

De som lämnar in sin gran kommer också att kunna vara med i en utlottning av fem Västbokort till värdet 300 kr på Gislaved Energis hemsida.

– Vi vill gärna stödja den lokala handeln, och får samtidigt försöka göra det bästa av situationen vi nu befinner oss i. Vi vill ju gärna göra julgransinlämningen till en årlig tradition, säger Kamilla Florentzson.