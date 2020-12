Julen är magisk i barnböckerna - här är lästips med jul- och vintertema

Mörkt och spännande om magiskt tåg i juletid

Karin Erlandsson och Peter Bergting: Nattexpressen (Bonnier Carlsen/Schildt & Söderström, 9-12 år)

Danja och Nanda firar alltid jul hos mormor i ett nedlagt stationshus. Där var morfar stins och en skicklig mekaniker. Men nu är morfar död, inga tåg går längre och mormor börjar bli glömsk.

Men när mormor plötsligt försvinner tycks det bara vara Danja som förstår att inte alla tåg slutat gå. Den mystiska Nattexpressen kan resa i tiden, och de som reser söker efter försvunna personer, som blivit så sjuka, förtvivlade eller glömska att de tycker att de ligger sina kära till last och flytt in i en annan värld.

Här besöker Danja och mormor en tid där mormor var mer sig själv, och det är ett vackert sätt att se på den dementas minnen - som andra platser och tidpunkter som inte är mindre värda. Men Danja lär också känna Konrad, Pär och andra som reser. Någonstans finns även en person som inte har gott i sinnet, och tåget måste byggas klart för att de försvunna ska kunna komma hem igen.

Det är en fin högläsningsbok, spännande och stämningsfull med sina olika världar – en station är full av godis, andra är nöjesfält, bibliotek, snöslott och så vidare. Teckningarna är modernt formade men ändå gammaldags. Och det är berörande att möta gamla som en gång var något helt annat än de unga tror, barn som gör allt för att återfå en förälder och någon som ser resan som en påminnelse om att livet går vidare trots försvinnandet. Inte konstigt att kravet för att åka med är att man "tänker utanför rälsen".

Annorlunda julsaga i tiden

Francesca Cavallo: Tomtarna på femte våningen (Bonnier Carlsen, 6-9 år)

Manuel, Camila och Shonda har tvingats flytta från sitt gamla land eftersom en ny president har gjort det olagligt att vara en familj med två mammor. Nu kommer de och deras mammor Isabella och Dominique till staden R, och en trång lägenhet på femte våningen i ett hyreshus.

Staden R må ha roliga gatunamn men invånarna är oerhört tillknäppta. Här händer aldrig något dåligt, menhuvudorsaken är att det inte händer något alls. Just för att undvika att något blir dåligt pratar inte vuxna i R med främlingar, och de gör aldrig något oväntat. Inte konstigt att det blir just den här familjen, som verkligen försökt få kontakt med folk, som blir tillfrågad av tomten att hjälpa till med den omöjliga uppgiften att slå in 200 000 julklappar hemma i lägenheten, tillsammans med ett gäng småtomtar.

I bilden av R anar man en kulturkrock mellan försiktiga svenskar och en familj av varmare blod, som följer med dit livet leder. Som tur är är det annat virke i R:s barn än i de vuxna, och tack vare dem och lite tomtemagi blir det en bra jul för alla. En modern och annorlunda julsaga utan så mycket pyssel och tradition, men med det glada budskapet att bara den som vågar utsätta sig för oväntade saker kan räkna med att få uppleva något nytt och spännande.

Romanens hela rikedom i en kort bok

Charlotta Lannebo: Nyårsvandraren (Rabén&Sjögren, Unga vuxna)

Det är häpnadsväckande hur mycket bra litteratur det döljer sig bakom anspråkslösa pärmar, inte minst i ungdomsgenren.

Här är Storm på väg hem från en fest, och med sin fyllevandring genom Stockholm under nyårsnatten blir han en ung, nutida Odysseus som reser till fots, lika mycket genom sitt eget inre som i den yttre världen. Här rullas hans liv, tankar och känslor upp i en inre monolog, med ett par tydliga bottnar i farsan som alltid lovar runt och håller tunt, och tjejen som svek honom. Här är hans liv - hur han älskar och hatar, hur han ser sig själv och andra.

Men han möter också andra gestalter i nattens märkliga och slutna värld, som missbrukaren han försöker hjälpa, läraren han ringer som blir en ängel som ger honom ny energi, kompisen som bara gillar tåg, nymferna som lurar honom på hans mobil. Berättelsen är också en riktig språkfest utan att bli särskilt poetisk eller symbolisk.

Här är hela romangenrens rikedom koncentrerad i en kort bok. Fast Storm känner sig vilsen i sitt eget årtionde är detta en fin insikt i hur det är att vara en ung människa i dag. En människa som inte har permanentat sin rastlöshet och sina problem utan tagit dem i en ryggsäck på ryggen, rest sig upp och börjat gå. Och den som går kommer någonstans. Förr eller senare.

Beskow öppnar tusen julminnen

Elsa Beskows jul (Bonnier Carlsen, 0-100 år)

Elsa Beskow är måhända en stor blomsterkonstnär. Men hon är också en fabulös skildrare av den ursvenska, gnistrande, gammaldags nationalromantiska julen och vintern. I en tid då det var självklart att svenska barn hade snö till jul och skidor, skridskor och kälke var de mest åtrådda julklapparna.

Här är en nyutgiven samlings av Beskows jul och vinter i sånger, dikter, sagor och bilder. Läs högt, prata med barnen om hur det var förr och njut av pepparkaksgubbar och knäckkok, julkrubbor och julotta, Kung Vinter och Farbror Rimfrost, Petters och Lottas småborgerliga småstadsjul och de charmiga Tomtebobarnen i skogens åretrunt-mystik. Och låt dörrarna öppnas till tusen julminnen.