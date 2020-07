Jenny på Tallnäs stiftsgård fick unik chans att prata corona med Stefan Löfven

Om inte berget kommer till Muhammed så får Muhammed komma till berget… När Almedalen står tyst och öde i coronatider ger sig statsminister Stefan Löfven ut på digital turné för att ta tempen på Sveriges småföretagare. På onsdagsmorgonen var turen kommen till Tallnäs stiftsgård och dess föreståndare Jenny Johansson, som fick ta emot det celebra besöket på videolänk. Tanken var att Jenny tillsammans med tre andra svenska företagare skulle få chansen att berätta för statsministern hur covid-19 har påverkat verksamheten.

Tallnäs har nio fast anställda medarbetare, alla dock inte på heltid. När avbokningarna blev ett faktum tvingades de varsla två om uppsägning och fyra medarbetare korttidspermitterades.

– Vi fick ta till kreativiteten för att klara oss. Jag är imponerad över hur uppfinningsrika medarbetare vi har. Vi har satsat mycket på catering. Istället för påskbuffé ordnade vi avhämtning och till Valborg körde vi grillkassar. Lokalbefolkningen har varit fantastisk och ställt upp för oss på alla sätt, många har fortsatt att luncha hos oss. I och med att reseförbudet hävdes vände allt och vi har kunnat ta tillbaka både varsel och korttidspermitteringar, berättade en lättad Jenny Johansson för Stefan Löfven.

– Det här är ett fint bevis på entreprenörsanda - att man inte lamslås av en besvärlig situation utan istället hittar nya sätt att utveckla sina affärer. Initiativrikedomen är fantastisk – jag lyfter på hatten!, sade en påtagligt nöjd statsminister som fick höra liknande framgångssagor från en modebutiksinnehavare i Vetlanda, en restaurangägare i Kalmar och en formsprutningsspecialist i Docksta.

Företagarna var övervägande positiva men flera betonade vikten av att stöden finns kvar även i fortsättningen. Det framkom även synpunkter på upplägget kring korttidspermitteringarna, bland annat efterfrågades möjligheten att ”ställa av och på” permitteringarna efter behov.

– Jag hade även tänkt lyfta att korttidspermitteringen inte är optimalt utformad för besöks- och restaurangnäringen. Även om vi har mindre att göra så är det svårt att trycka ihop den här typen av verksamhet över så få timmar på dagen, resonerade Jenny som dock inte hann med sin fråga under den intensiva halvtimma som mötet pågick.

Stiftsgården Tallnäs har varit i Svenska kyrkans ägo sedan 1950-talet. Fastigheten ägs av en av Svenska kyrkans stiftelser, medan själva verksamheten med konferens och lägergård drivs fristående av en ekonomisk förening med förankring i kyrkan. En stor del av kundunderlaget är också kopplat till Svenska kyrkan i form av konfirmandläger och kollon. Vinstintresse finns med ambitionen att vinsten ska kunna användas för investeringar i verksamheten, förklarade Jenny Johansson.

Tipset om att besöka Tallnäs hade regeringskansliet fått från Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun. Stefan Löfven tyckte inte alls att det var konstigt att välja en stiftsgård framför något av alla kommunens hårt drabbade småföretag på industri- och underleverantörssidan.

– Det här handlar om att möta företag och entreprenörer mitt i krisen. I detta har det svenska civilsamhället, och här ingår även kyrkan, haft en viktig del. Det vi har sett den här våren är hur alla olika företag, även produktionsföretagen, samarbetar med andra organisationer i samhället. Och det är styrkan i Sverige. Det är den svenska modellen som vi vill spegla.

Att Vaggeryds kommun ligger tungt just på industrisidan var förstås ingen nyhet för statsministern.

– Jag har varit i Vaggeryd många gånger under Metall-tiden och vet hur betydelsefull industrin är här. Jag såg också hur hårt drabbad samma industri blev under 2009 då man stod helt utan stöd, och det är också därför som vi har varit så snabba med att sätta in åtgärder, bland annat i form av korttidspermitteringar.

Men några ytterligare stödpaket kan inte småföretagen i Vaggeryds kommun räkna med just nu.

– Vi har redan fyrat av ett helt batteri av åtgärder. Vet inte hur länge den här krisen håller i sig och Sveriges resurser är inte outtömliga. Men vi följer utvecklingen noggrant och utesluter inte mer.

Om än lite överraskad över uppmärksamheten var Jenny Johansson nöjd med dialogen.

– Framförallt tyckte jag att det var spännande att höra de andra företagarnas åsikter och idéer. Erfarenheten jag tar med mig är att man måste vara uppfinningsrik och tänka utanför boxen i ett sådant här läge.