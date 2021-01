Enligt länsstyrelsens förvaltningsplan ska det finnas fem familjegrupper av lodjur i länet men den senaste räkningen visade att det finns åtta grupper, vilket motsvarar 44 djur. Licensjakten ska pågå under en begränsad tid och under kontrollerade former, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Jakten är planerad att pågå mellan 1 och 31 mars.