Iva:s rop på hjälp fick annan lösning: ”Det blev uppenbart när vi skickade vår förfrågan”

Trots ett fortsatt hårt tryck på iva bedöms situationen just nu vara under kontroll.

– När vi skickade en förfrågan om hjälp till andra regioner handlade det i första hand om att få hjälp med personal. Men vi har all förståelse för att det i dessa tider är svårt för de andra regionerna att avvara personal. Att de i stället tar emot patienter från oss betyder jättemycket, säger Martin Takac, direktör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län.