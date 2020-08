Insändare: Varför ska vi svenskar betala notan för EU:s misskötta länder?

När ni trodde botten var nådd och det inte kunde bli värre kom en spännande EU-överraskning som gjort många mållösa medan dem räknat antalet nollor i notan Löfven har "förhandlat" fram år Sverige!

Enligt mottot "Never let a good crisis go to waste" passar EU på att smyga igenom en massexpansion som huvudsakligen inte har med corona att göra, med 7 700 miljarder kronor och en "powergrabb" mot Europas förenta stater, detta utan stöd av folkviljan i något land!

Natten till tisdagen den 21/7 utvecklades EU till en bidragsunion. Nu ska pengarna flyttas från produktiva länder med ordnad och ansvarsfull ekonomi till länder som är dess raka motsatts! När Sverige en gång i tiden gick med i EU var notan 11 miljarder kronor per år nu senast 45 miljarder! Men nu ska vi låna ut 100-tals miljarder till EU utan några som helst krav, varför krävde till exempel inte "mästerförhandlaren" Löfven att dem länder som får ta del av våra pengar ska höja pensionsåldern så att den ligger i samma nivå med vår egna. Varför ska vi svenskar tvingas till att jobba betydligt längre än greker, spanjorer och italienare samtidigt som vi ska skicka till dem hundratals miljarder kronor för att dem ska kunna fortsätta som dem gör?

Vidare så undrar man exakt vad vi svenska skattebetalare och medlemmar i EU vinner på att skicka iväg 100 tals-miljoner kronor till andra EU-länder, hjälper det våra fattigpensionärer eller sätter det stopp för bristerna inom vården och omsorgen?

Intressant är dock att det bara var SD och V som sade nej till detta förslag, men extremistpartier på ytterkanterna ska man ju som bekant inte lyssna på! Frågan är bara vem eller vilka som egentligen ska betraktas som extremister? Är det dem som värnar om vårt land och välfärd samt dem som sätter den egna befolkningens väl främst, eller är det dem som helt ogenerat ger bort det svenska folkets skattemedel till främmande länder?

Jag har skrivit det innan men den som var tveksam då borde nu inte hysa minsta tvivel om följande:

-På grund av våra senaste decenniers inkompetenta regeringar så kommer vi att vara den första generationen i modern tid som efterlämnar ett sämre samhälle än det vi själva fick ärva!

Johnny Hornbrink

Kommunfulmäktigeledamot SD-Värnamo