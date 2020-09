Insändare: Brotten hotar länet och skär rakt genom samhället på alla håll

Vi behöver locka fler kreativa och arbetsvilliga människor till Jönköpings län. Men länets attraktivitet minskar när människor upplever ökad otrygghet, ökad risk för att bli utsatta för brott. Utvecklingen har eskalerat de senaste åren och går åt fel håll.

I Värnamo Nyheter (31/8) säger polisen att ”Värnamo sticker ut nationellt”. Skjutningar och sprängningar har satt Värnamo på den nationella kartan. ”Det är väldigt hårt ansatt”, konstaterar Carina Lennquist, biträdande regionpolischef. Jönköpings-Posten toppade i veckan två dagar i rad (8-9/9) med nyheter om Jönköping där ”Klan styr brottslighet” och ”Ny strategi mot klaner”. Biträdande rikspolischefen skrädde inte orden i Ekots lördagsintervju (5/9) om de kriminella klanerna runtom i riket.

När barn i storstäderna utsätts för förnedringsrån i stor skala funderar familjerna på att röra sig därifrån; finns lugnare, tryggare orter att starta om sitt liv på? Det är en fråga som alltfler tycks ställa sig. Så vart ska de flytta? Jönköpings län borde vara ett självklart val. Men när den grova gängkriminaliteten och våldet inte ens skonar städer i vårt län, kan man undra hur det står till med det valet.

Brottsligheten skär rakt genom samhället på alla håll. Arbetstillfällen riskerar att gå om intet när företag drar sig för att utveckla verksamheter – risken är helt enkelt för hög och kostnaden för stor. I en färsk rapport från Svenskt Näringsliv beräknas att brottsligheten kostar näringslivet i Sverige 100 miljarder kronor årligen. Det är en realitet som vi politiker i Jönköpings län måste ta in. Hur ska attraktiviteten stärkas och kriminaliteten knäckas? Polisen har en given uppgift, men det räcker inte. Därför föreslog Moderaterna i Region Jönköpings län att i den regionala utvecklingsstrategin föra in ett mål om ”stärkt rättssäkerhet, färre brott och fler lagförda brottslingar”. Tyvärr gick inte den styrande koalitionen med på denna skrivning, även om den naturligtvis också vill detta. Men om den vill det, varför kunde inte det målet tas med?Ja, det är en polisiär uppgift att bekämpa brottsligheten, men regionpolitikerna kan inte svära sig fria från det åtagandet ändå. I synnerhet inte eftersom polisen själv har uttryckt att alla delar av samhället på olika nivåer måste vara delaktiga i brottsbekämpningen. Det framgick med önskvärd tydlighet av rikspolischefens pressutskick 29/8.

På landsbygden upplever åtskilliga företag otrygghet efter bedrägerier, stölder och skadegörelse. Svenskt Näringslivs rapport är skakande läsning.

Från regionalpolitiskt håll krävs därför ansträngningar för att bygga strukturer som kan minska otryggheten och brottsligheten på orter som Värnamo och Jönköping. I de kommunerna pågår ett brett politiskt arbete för att få bukt med den här problematiken, vilket är mycket bra. Men Region Jönköpings län skulle här kunna ta tag i taktpinnen och leda, samordna, koordinera och kanske till och med stötta åtgärder som kan genomföras ute i länets 13 kommuner. Det var lite det som var tanken med det moderata delmålet i den regionala utvecklingsstrategin.

Brottsbekämpningen på bred front kommer att bli allt viktigare för att höja länets attraktivitet som en fin plats på jorden att bygga bo, arbeta och driva företag på. Då måste politiken ta sitt ansvar på ett tydligare sätt. Det vill Moderaterna göra.

Dan Sylvebo (M) regionråd, 2:e vice ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet