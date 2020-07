Vid 9.20-tiden under fredagsmorgonen larmades polisen till villa i Burseryd. Någon hade tagit sig in genom att bryta sig in genom ett fönster, uppgav Monica Bergström, presstalesperson vid polisen.

– Det är verktyg som ska ha stulits, uppgav Monica Bergström.

Verktygen som stulits vid inbrottet ska ligga på ett värde av 100 000 kronor.

Polisen har under morgonen dokumenterat platsen och tagit uppgifter för en anmälan om grov stöld genom inbrott.

Fotnot: Texten kan uppdateras...