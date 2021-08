IFK Värnamo föll mot Bergdalens IK: ” Efter omständigheterna var det en hygglig match”

IFK har en positiv trend just nu. Laget har spelat väldigt bra på sistone. I förra matchen besegrade man BK Kenty på hemmaplan med hela 6-1. I matchen mot Bergdalens Ik fick laget dock se sig besegrat med 4-1. Bergdalen har haft en bra säsong och gick i och med segern upp på en andraplats i divison 1 mellersta Götaland.

Tränare Willy Gollwitzer ger sin syn på matchen.

– Efter omständigheterna tycker jag att vi gör en hygglig match. Vi kämpar hårt men har lite oflyt med målen i början. Vi möter även ett bra lag. Vi kommer inte upp i press i början men rättar till det ganska bra i den andra halvleken. Vi kämpar hela matchen men det räckte inte idag, säger Willy Gollwitzer.

Willy berättar vad som skiljer dagens match jämfört med tidigare matcher som laget spelat på slutet.

– Vi saknar lite spelare, vi har fått in några nya. Det tar lite tid att spela in dem i laget. Jag vill samtidigt hylla de som kommer in, de gör ett bra jobb och vill mycket, avslutar Willy Gollwitzer.