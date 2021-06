IFK mållöst inför 500 i publiken: ”Bollkontroll ger inga poäng”

IFK Värnamo gick ut tillsammans. Tillsammans med publiken.

De hade med sig det generösa passningsspelet, pressen på bollhållaren och stödet från publiken också. Men inte kylan framför mål.

Det var ett halvt steg tillbaka på planen, men ett framåt på läktaren.

– Vi ville gärna vinna idag inför publiken, säger IFK-målisen Pilip Vaitsiakhovich efter 0–1 (0–1) mot Trelleborg hemma.

Han visste varför de inte tog poäng.

Från högtalarna hördes då och då samhällsinformation gällande det nya normala. Det var tydlig information i högtalarna flera gånger under matchens gång om vad som gällde med handtvättning, distans, stanna hemma om man känner symtom och hur man skulle agera vid köbildning.

IFK:s spel runt straffområdet hade mått bra av en sådan tydlighet också.

– Jag tycker att vi kan vara mer effektiva på sista tredjedelen, tro mer på det, och ta fler löpningar in mellan stolparna. Vi har inte gjort något spelmål på några matcher, förutom det som kom efter en målvaktstavla mot Akropolis. Många säger att vi är på väg till allsvenskan, men bollkontroll ger inga poäng. Vi måste vara ärliga mot oss själva där, säger IFK-målvakten.

Annars gjorde hemmalaget en hel del som de ville göra i början av matchen. IFK släppte boll och tog ny position. Och Abdi Magashy var inblandad i det mesta. Han vann boll högt, han vann boll lågt och initierade kombinationsspel i djupet. Försvaret täppte till efter marken och täppte till i luften och när de inte gjorde det stötte Pilip Vaitsiakhovich fram till räddning. En dubbelräddning efter 20 minuter tvingade IFK-målvakten till kylbehandling av höger lår.

Men det var inte läge att kliva av.

Det var fanns mer att göra.

***

IFK Värnamo vände fram hörnor och passade sig fram till halvchanser. Men istället för IFK-mål gick de blåvita snett i försvaret i 31:e minuten.

Henry Offia utnyttjade misstaget och kunde rulla in 1-0 för gästerna.

– Det är en lång boll som ändrar lite riktning och det blir en miss i kommunikationen mellan mig och Victor (Larsson), säger Vaitsiakhovich.

IFK agerade direkt. Högerbacken Albin Sundgren släppte ur sin defensiva utgångsposition. IFK gick för ett tydligare kanthot och hetare lägen. IFK gick för en kvittering i slutet av första.

Ivrigt påhejad av en liten, men högljudd IFK-klack. ”Tja tja tja, lala lala lalaaa, åååh IFK! ”. Klacken höll jämna steg i hejandet med den ständigt ropande och peppande Pilip Vaitsiakhovic: ”Tillsammans!” ”Kom igen killar!” ”Fortsätt spela!”

– Det var lite svårare att kommunicera idag. Det var inte så lätt att överrösta publiken idag, säger IFK-målvakten.

IFK hade vissa svårigheter att öppna upp Trelleborg. I 58:e matchminuten reagerade Robin Asterhed och Jonas Thern. Wendersson och Oscar Uddenäs ut. Robin Dzabic och Benjamin Hajdari in. Den sistnämnde skapade en chans direkt när han fick en fin pass på djupet, men bollen rullade precis utanför.

Vänsterbacken Francis de Vries tryckte ner mot kortlinjen och blev mer av en vänsterytter. Högerbacken Sundgren slog inlägg från högra hörnflaggan. Hemmalaget parkerade stundtals på offensiv planhalva. Det gav något skott, någon hörna och en nick utanför av Hajdari i ett toppenläge från straffområdet. Men IFK fick inte riktigt den fart på bollen som vi sett tidigare under säsongen. Hemmalaget gick all in. Charlie Vindehall ut och William Kenndal in. Ahmad Gero kom in han också.

Men det hjälpte in till poäng.

IFK släppte in ett mål och det var ett tag sedan.

– Det är inga problem. Det är inte mitt första baklängesmål, det lär kunna hända igen. Så länge vi vinner med 5–4 så är jag nöjd. Hur många nollor vi håller spelar ingen roll för mig. Jag vill bara vinna.