Hultqvist: Vad väntar kommunen på? – Renovera Päronsplitten!

Det var här som allsvenska Halmstad BK vägrade att spela mot IFK Värnamo. Ljusseveka konstgräsplan. Man undrar ju lite hur den mår.

Vinden tar fart och luggar frusna snölass. Jag drar upp termobrallorna upp till tänderna, mössan neddragen mot ögonen. Planen ser också ut att vilja gömma sig. Jag är ingen expert, men det verkar inte som ett gott tecken. Närmare plan: Det känns som att jätten Vist dansat ”Små grodorna” på en superstor Päronsplitt.

Någonstans mellan parkeringen och Päronsplitten faller jag in i en remake av Papphammars rullskridsko-race. Här finns ingen golvlampa att ta tag i, så försöker hitta balansen i någon ryckig variant av skuggboxning. Tänk Boris Yeltsin när han ryckte in som dirigent för tyska militärorkestern fast med kvickare fötter. Via den lömska isfläcken slutar uppvisningen halvvägs in i en snöhög.

Jag skriker högt så tre spelare och Jonas Thern får tinnitus.

Nä, jag skämtar. Jag skriker inte, men jag skulle vilja göra det.

Jag skulle vilja skrika: "Hallå vad är det här?". Men det skulle inte ge så mycket för det är bara jag här. IFK Värnamos A-lag är tydligen på väg till konstgräset i Forsheda istället. Inte till konstgräset på Gröndal alltså. Den är uppenbarligen i samma form som den här planen.

Och då kan den inte vara bra. Är det hälften så hårt och halt på planen som det är på vägen till planen, så är det ju kanske som IFK Värnamo och andra klubbar har sagt ett längre tag nu: ”Ljussevekas konstgräs kan vara livsfarligt”.

***

Klagomålen har låtit lite… ja lätt överdrivna: ”Kan det vara så illa har jag tänkt.” Känslan är att det går att förstå klubbarnas oro när man känner hur hård planen är.

Och skador har det blivit. Några fler än vanligt. IFK Värnamo har just nu tre skadade spelare. Tre ljumskskador. Sådana där skador som ofta kommer från träning på hårt underlag. Det är också skador som tar långt tid att läka. I det sammanhanget är det ju ändå lite imponerande att IFK, Värnamo Södra, Liljan, Bor, Dardania med flera och spontanidrottare på det, står ut med den här planen.

Och när det kommer till IFK så är de ju inte Brustna Hälsenor BK eller något annat korplag vi skriver om här. För IFK:s A-lagsspelare är fotbollen ett jobb eller halvtidsjobb. En arbetsplats i alla fall.

Och Ljussevekas konstgräs är hemmaplan för A-laget i mer eller mindre halva året.

Som tur är har kommunen en mycket fin konstgräsplan i Forsheda som elitlaget IFK kan åka ut till. Men det är inte helt optimalt att trycka in flera spelare i samma bil i dessa covid-tider för att åka tillsammans till Forsheda.

Och visst borde väl Värnamo kunna ha en bättre konstgräsplan i stan, så vi slipper mer bilåkande genom staden?

Kommunen hoppas kunna locka till sig drygt 5000 nya invånare till 2035. Jag vet inte, men säg att 500 av dem är föräldrar till barn och ungdomar som vill spela fotboll. Det jag vet är att de föräldrarna kommer kräva att deras barn kan spela på bra planer. Om det inte kan garanteras finns det andra kommuner.

***

Så vad gör Värnamo kommun? Senast jag hörde något om att det skulle bli en omläggning var när Botrous Botros-Ghali var generalsekreterare för FN. Typ. Vad väntar kommunen på? En mer miljövänlig plast? Men det finns ju numera.

Pengar säger du? Möjligen, men samtidigt planerna är tillplattade och utslitna för att de har använts väldigt mycket. Och kommunen har fått in en hel del pengar i hyra av majoriteten av de som använt planerna. Sedan ger ju kommunen ut pengar till klubbarna också. Men en normal dag här på Ljussevekas plan kommer det lag från 14.30 och sedan fortsätter det att komma lag med ungdomar och barn i alla åldrar ända fram till 21.00. Så ser det ut dag efter dag.

Och jag förstår också att vaktmästarna gör vad de kan för att få gräset att stå upp. De kammar upp, trycker på lite Megafix Hairspray och försöker göra det lite busigt i nacken eller vad man nu gör.

Men en trasig viadukt är en trasig viadukt.

Och en utslagen Päronssplitt är en utslagen Päronsplitt.

Det verkar nästan omöjligt att få liv i en sådan.

Det enda vettiga är att renovera.

Åtminstone en av konstgräsplanerna i stan.

***

Och om jag förstått rätt så behöver man inte gräva upp hela grunden på anläggningen för att göra en omläggning av ytan.

Och när man hör att lamporna ovanför Ljussevekas konstgräs lyser med 80 lux och ska lysa med 200 för att det ska vara godkänt, så borde det ju vara där som man ska börja.

Och när något är trasigt så bör man inte vänta. Då kan andra saker som betyder mer gå sönder.

Visst det händer skador på fina säkra fotbollsplaner också. Men risken är större på en utsliten plan med taskig belysning. Och blir det fler skador så blir det mer kostnader för en redan pressad sjukvård.

Visst Värnamo kommun kan locka nya medborgare med annat än med fungerande konstgräsplaner. Men att tro att ingen av dem som kan tänka sig att flytta till fotbollsstaden Värnamo håller på med världens största sport: det är att sticka huvudet i snöhögen.

Här borde IFK göra något för att påverka kommunen så det kommer igång en omläggning snart. Innan någon skadar sig riktigt illa. De borde gå i bräschen, trycka på och sätta ner foten, men inte för hårt. Då är risken att de halkar de också. Och de andra klubbarna kan hänga på IFK för att få till en bättre konstgräsplan.

Att ha säkra fotbollsplaner är inte bara bra för fotbollsklubbarna.

Det är bra för folkhälsan. Det är bra för spontanidrottande medborgare. Det är bra för nya potentiella Värnamobor.

Och inte minst för kommunen.