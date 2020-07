Hon efterlyser dina minnen av bröd

I oktober förra året var den amerikanska konstnären Melissa Vandenberg på besök i Värnamo för att hämta inspiration inför hennes samarbetsprojekt med det regionala konstprojektet DISTANCIO. Hennes projekt heter Bra Bröd och i det undersöker hon vilket förhållande bröd och bakning har till regional identitet och familjetraditioner. Tanken var att hon skulle komma tillbaka till Värnamo i sommar men coronaviruset kom emellan. Projektet görs nu istället på distans.

För att samla material bjuder konstnären in människor i Värnamo att dela med sig av personliga minnen kopplade till bröd och bakning, recept och bilder. Detta görs antingen via mail eller via uppkopplade samtal.

– Jag vill veta vad bröd väcker för minnen hos folket i Värnamo, säger Melissa Vandenberg.

Materialet till projektet Bra Bröd blir grunden för en utställning som visas i Gummifabriken hösten 2020. Utställningen är en del av Värnamo 100 år och produceras av Jönköpings läns museum och Värnamo kommun.

Cecilia Gustavsson är kulturpedagog på Värnamo kommun, hon tycker att projektet DISTANCIO och Bra Bröd är både spännande och unikt.

– I fyra kommuner i regionen samarbetar internationella konstnärer med människorna där för att skapa konst, säger hon och fortsätter:

– Melissa kommer förmodligen inte kunna närvara fysiskt vid utställningen, kanske via uppkoppling. Hur själva utställningen kommer se ut är inte bestämt än men det kommer vara fysiska verk man kan se.

Melissa Vandenbergs tanke bakom projektet är att bröd är mycket mer än bara ett livsmedel.

– Det har en viktig ekonomisk och kulturell betydelse för identitet. Samhällen har till viss del formas efter mattraditioner. Människor samlas gärna kring mat eftersom det är en källa till gemenskap och tillit.

Konstnären har själv sina rötter i Sverige. Hennes morföräldrar utvandrade från Sverige till USA och hennes mamma pratade ofta om den hembakade svenska limpan.

– Jag har länge letat efter bra bröd, något som liknar brödet min mormor bakade till min mamma. Inte av någon hälsomedveten eller storslagen moralisk önskan, utan helt enkelt för kulturell identitet, säger hon och fortsätter:

– När mamma var liten ville hon ha det ljusa, fabriksgjorda brödet istället för den hembakade limpan. Hembakat bröd sågs då som något mindre fint. Idag är det nästan tvärt om. Det är intressant hur det har ändrats över åren. Jag undrar om fler har liknade berättelser.